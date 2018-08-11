MLB》國民先發飆5.2局無安打 保送過多仍輸掉比賽（影音）

〔體育中心／綜合報導〕即使國民隊先發投手海利克森（Jeremy Hellickson）今表現優異，投5.2局沒被敲安，但第6局連續3個保送讓小熊打線找到一線生機，國民終場2：3敗給了小熊。

小熊今在前兩局拿下2分領先。但國民靠著瑞佐（Anthony Rizzo）單場三次保送，以及海沃德（Jason Heyward）第7局的兩分一壘安，最終國民以一分之差獲勝。

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海利克森今天沒被敲安，登板5.2局繳3K、4保送、失2分。第6局的連續3次保送成為了今天的敗筆。瑞佐則沒敲出任何一支安打，但靠著整場三次的保送，先後在6、7局都幫助隊伍得分。「我想我已經使盡全力了。這就是為什麼瑞佐是這場比賽中最好的打者。」海利克森無奈地說。

小熊總教練梅登（Joe Maddon）在第7局被判驅逐出場。他在第7局與壘審米勒（Bill Miller）爭論一起跑壘干擾違例，結果就被判出場。幸好子弟兵為他出了一口氣。

國民先發韓德瑞克斯（Kyle Hendricks）投6局飆5K、被敲8安、失2分。牛棚給力，合計五位後援投手都沒有失分，僅被敲1安。

即使不敲安，瑞佐仍能幫球隊得分。（法新社）

海利克森今沒被敲安，但保送過多失掉比賽。（法新社）