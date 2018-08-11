MLB》洋基打線缺一角 將向藍鳥交易明星三壘手？

2018/08/11 10:29

唐納森季後將成自由球員，藍鳥有意把他當作交易籌碼。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基近期在傷了賈吉（Aaron Judge）、桑契斯（Gary Sanchez）後，打線受到了一些影響，因此洋基總經理凱許曼（Brian Cashman）有可能會在最終的831截止日前嘗試替打線增加一些戰力。

凱許曼在7月31日前非常忙於進行交易，也替洋基換來了布里頓（Zach Britton）、哈普（J. A. Happ）、林恩（Lance Lynn）等球員，增加了投手深度，不過打者方面的補強就顯得靜悄悄。

《波士頓環球報》的記者卡法多（Nick Cafardo）指出，此時洋基最有可能將目光轉移到同分區的藍鳥隊身上。本季因傷勢困擾的明星三壘手唐納森（Josh Donaldson）雖還在傷兵名單，但如今已經接近痊癒，縱使他在本季為數不多的36出賽當中，僅繳出了0.234的打擊率及5發全壘打，不過他明星級的身手，仍有能力可以幫助球隊獲勝。

卡法多也提到，唐納森即將在季後成為自由球員，藍鳥也計畫在明年把頭號新秀小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）升上大聯盟，扛起先發三壘的位置，因此藍鳥季後可能也不會和唐納森續約，但現階段重點還是洋基隊願意拿出什麼樣的球員與藍鳥交易。

唐納森即將重返球場。（法新社）

32歲的唐納森兩度拿下銀棒獎，並曾在2015年時拿下美聯MVP、漢克阿倫獎，若處於健康狀態下平均每年能夠敲出30發以上的全壘打，因此他現階段仍是藍鳥隊的重要籌碼。

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