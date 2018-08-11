MiLB》升上3A後繼續屠殺 怪物新秀連三場開砲

2018/08/11 09:49

〔記者李冠霖／台北報導〕藍鳥隊超級新秀，今年被列為百大新秀排行榜第一名的小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.），升上3A水牛城野牛隊後繼續屠殺該聯盟，他在今天的比賽中開轟，已經連續三天敲出全壘打，展現恐怖的打擊實力。

小葛雷諾今年6月因為左膝髕腱拉傷缺席四周，想不到他七月傷癒歸隊後又開始在2A狂轟濫炸，在連續七場比賽有安打後就被球團升到小聯盟3A。

小葛雷諾升上3A後繼續屠殺級表現。（資料照，美聯社）

升上3A之後，小葛雷諾雖然首場比賽並沒有敲出安打，不過選到3次四壞保送，隨後的五場當中比賽他雖然只擊出4支安打，但這已經足夠讓小葛雷諾熟悉3A是個什麼樣的地方。

在接下來的三場比賽中，小葛雷諾狂敲8支安打，擊出兩發全壘打，他在今天比賽中再度擊出一發全壘打，連續三天開轟，目前這場比賽尚未結束，小葛雷諾三個打數擊出一發全壘打。

小葛雷諾在3A目前累積打擊率高達4成48，一共擊出13支安打，3發全壘打，另外他也展現出極為優秀的選球眼，29個打席裡面僅僅被三振2次，還選到8次四壞保送。如果小葛雷諾繼續維持這樣的屠殺表現，那麼球迷們將很有機會在今年9月大聯盟擴編的時候看到這位名將之後登上大聯盟球場。

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