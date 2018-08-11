NBA》ESPN專家評最佳與最差新援 第一名沒意外是他

〔體育中心／綜合報導〕今年NBA自由市場開市一個多月，多數球星、球員都已經找到了新東家。ESPN球評馬克斯（Bobby Marks）評選誰是最佳新援與最差新援，以下各列前三。

最佳新援

詹姆斯。（資料照，法新社）

1.詹姆斯（LeBron James）

毫無疑問的人選。儘管「詹皇」今年已經近34歲，但身體狀態保持良好，上個賽季全勤出賽82場，並且場均是近大三元的27.5分、8.6籃板、9.1助攻。湖人這季將保底季後賽，且考量到詹姆斯簽的是有別以往的四年合約，代表他將能夠帶領陣中年輕有潛力的球員們在未來衝擊總冠軍。

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雷納德。（資料照，美聯社）

2.雷納德（Kawhi Leonard）

只要雷納德能回復前年的身手，他就是聯盟前五的球星。另外，在詹姆斯西進後，上季例行賽東部第一的暴龍，將有望進總冠軍賽。不過，除了健康因素，另一個風險就是明年暴龍可能無法留下雷納德。

德羅森。（資料照，美聯社）

3.德羅森（DeMar DeRozan）

被交易到馬刺的德羅森，雖然不能夠帶領新東家重返冠軍榮耀，但作為正處於巔峰狀態的全明星，並且已經被長約綁住，他將能夠幫助馬刺競爭季後賽席次。

最差新援

安東尼。（資料照，美聯社）

1.安東尼（Carmelo Anthony）

已經34歲、且身手開始退化的安東尼，除了老化因素外，另一個上榜的理由是，他並不擅長打無球的輔助角色，而這卻是火箭希望他能擔任的。上季在雷霆，安東尼在生涯最低的使用率下繳出差勁的表現，再次證明了沒有一球在手，甜瓜就無法發揮效用。另外一個質疑是他與火箭總教練丹東尼（Mike D'Antoni）的關係，兩人曾在尼克時期決裂過，儘管對外宣稱已在2016年奧運國家隊時和好，但仍是隱憂。不過，甜瓜若能打破前兩個質疑，那他以240萬美元加盟的合約，將有不錯的CP值。

豪爾德。（資料照，美聯社）

2.豪爾德（Dwight Howard）

即使上季繳出了「雙十」16.6分、12.5籃板的成績，豪爾德仍只能領到中產的薪水（兩年109萬美元）。這代表了儘管豪爾德雖然能繳出亮眼數據，但一來他的打法反潮流，容易破壞團隊節奏；二來他是休息室炸彈，容易引爆休息室風坡。因此被評為第二差外援。

J.帕克。（資料照，美聯社）

3.J.帕克（Jabari Parker）

前榜眼、剛跟公牛簽下兩年大約的J.帕克，除了痛痛人體質外，防守也是他的軟肋之一。考量到公牛的四號位必定由馬卡南（Lauri Markkanen）擔任，J.帕克預計將擔任先發3號位。問題是在受過兩次ACL大傷後，原本防守意識就不佳的J.帕克，現在連速度上都可能無法跟上聯盟3號位，因此這勢必是總教練霍伊柏格（Fredrick Hoiberg）要煩惱的問題。