NBA》信心爆棚！ 布朗：綠衫軍一定能打冠軍賽

J.布朗。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕綠衫軍前鋒J.布朗（Jaylen Brown）日前上拓荒者隊麥考倫（CJ McCollum'）的播客（podcast）節目《Pull Up》時自信地表示，塞爾提克隊肯定能在東部封王，打進聯盟總冠軍賽。

「噢，我們會進總冠軍賽，毫無疑問地。」「我很討厭人們這麼說得好像是詹姆斯（Lebron James）不在東區了所以我們才能挺進冠軍賽，他上個賽季根本沒有擊敗過我們幾次，而且我們心裡都認為，詹姆斯不會再次擊敗我們了。」

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去年塞爾提克在東部冠軍賽中以3比4遭到騎士隊逆轉，他們浪費了3比2的領先，被詹姆斯率領的騎士隊連下兩場慘遭淘汰。同時他們也讓詹姆斯完成連續8年都能在東區晉級的壯舉。新的賽季塞爾提克真的不會再被詹姆斯於東部冠軍賽打敗了，因為詹姆斯已經轉至西部的湖人隊。

詹姆斯（右）上個賽季逆轉擊敗綠衫軍。（資料照，法新社）

同時J.布朗也在節目上承認今年的塞爾提克隊需要在這一季再次證明自己。隨著健康的明星前鋒海沃德（Gordon Hayward）以及厄文（Kyrie Irving）回歸，他們也更有機會能再次宰制東部。配上季後續簽的貝恩斯（Aron Baynes）、史瑪特（Marcus Smart），以及上個賽季季後賽表現亮眼的新秀塔圖姆（Jayson Tatum）和今年剛選進來的威廉斯（Robert Williams），J.布朗能這麼自信也不是沒有道理的。