MLB》遊騎兵菜鳥三響砲擊潰洋基 「神之子」慘吞敗投

田中將大5局掉6分，賽後自責失分率上升至4.08。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕「神之子」田中將大（Masahiro Tanaka）今被遊騎兵襲擊，5局的投球失掉6分皆為責失，被扛出3發全壘打，也讓對手主宰了整場比賽，最終遊騎兵就以12：7擊敗洋基。

今天田中將大的狀況不佳，第四局被貝爾崔（Adrian Beltre）及古茲曼（Ronald Guzman）各敲出一發全壘打，失掉3分，讓洋基先掉入落後的局面，接著在第五局仍繼續掉分，最後於第六局被古茲曼揮出本場第二支全壘打後黯然退場。

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在田中退場後，古茲曼面對洋基的第二任投手柯爾（A.J. Cole）又敲出了陽春全壘打，達成生涯首度的單場三響砲，特別的是今年僅是古茲曼在大聯盟的菜鳥年。同時隊友打線也相當火燙，面對洋基隊的投手群完全不手軟，合計揮出了14支安打，其中安祖斯（Elvis Andrus）更繳出了單場4安的表現。

古茲曼達成生涯首度的單場三響砲。（美聯社）

而洋基打線方面此役也揮出10支安打，包括賈納（Brett Gardner）與羅邁（Austin Romine）的全壘打，但自家投手還是沒幫忙，不斷扯打者後腿，也讓洋基最後苦吞敗仗。

遊騎兵今天的先發投手邁納（Mike Minor）今天投5.2局，失掉4分，表現雖不算理想，不過靠著隊友的火力大爆發，還是順利進帳本季第9勝。