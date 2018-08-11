MLB》高斯曼轉戰勇士初登場 優質好投奪勝（影音）

〔體育中心／綜合報導〕甫從金鶯轉隊勇士的高斯曼（Kevin Gausman），今完成勇士主場太陽信託公園（SunTrust Park）的初登場，並以8局8K、被敲6安無保送、僅失1分的亮眼表現拿下勝投。助勇士終場以10：1大勝釀酒人。

前兩局釀酒人打線都有機會在高斯曼面前拿下分數，但都被一一化解。接著高斯曼調整狀態，一連解決了12名打者，直到第6局才被摩斯塔卡司（Mike Moustakas）敲出二壘安，隨後失掉本場唯一的一分。

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勇士打線部份也火力全開。開局馬卡奇斯（Nick Markakis）、英西亞提（Ender Inciarte）和卡馬戈（Johan Camargo）都分別敲安得3分；第3局三人再次發功，合力攻下2分，勇士5：0領先釀酒人；第4局佛里曼（Freddie Freeman）敲安、馬卡奇斯的犧牲打助球隊7：0。第6局，馬、英、卡三人再次發威，一連攻下最後的3分。勇士最終以九分差大敗釀酒人。

釀酒人22歲小將佩洛塔（Freddy Peralta）今先發表現差勁，登板3局繳3K、被敲7安、5保送、失7分，苦吞敗投。

勇士賽前僅落後國東龍頭費城人一場勝差，勇士近12戰9勝，目前戰績為63勝50敗。釀酒人則近況不佳，近五戰輸了四場，導致讓出國中龍頭的寶座，目前以66勝52敗居第二。

高斯曼金在主場球迷面前表現亮眼。（法新社）

馬卡奇斯今2安3打點。（法新社）

英西亞提今有4分打點。（法新社）

卡馬戈今4安2打點（USA TODAY Sports）

佩洛塔是今日戰犯。（法新社）