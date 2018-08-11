NBA》你們是垃圾！ 湖人官方公佈賽程不忘嘲諷世仇（影音）

湖人官方公佈賽程仍不忘嘲諷死對頭塞爾提克。（截圖自影片）

〔體育中心／綜合報導〕湖人今日透過影片公佈了新球季必看的6場重點賽事。不過，身為好萊塢所在地的洛杉磯，怎麼可能會白白地浪費掉嘲諷世仇波士頓的好機會。在公布第六場，也就是3月9號對戰塞爾提克的時候，湖人將塞爾提克的隊徽貼在了垃圾桶上。

眾所皆知，湖人與塞爾提克從NBA草創之初就是世仇。兩隊多次在總冠軍賽廝殺，並各自拿下16、17個總冠軍。80年代的東鳥（Larry Bird）西魔（Magic Johnson）更是NBA最大的賣點。近期的布萊恩（Kobe Bryant）與綠軍三巨頭之爭更延續了兩隊對抗的歷史。

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既然有機會能夠嘲諷對手，湖人自然不會放過。影片中先在球隊戰術白板上公佈兩場主客場的開幕賽；接著在場邊地板上寫著與勇士對抗的日期；另外在籃球架上透露與雷霆的對戰；之後在球隊休息室貼上與勇士的另一場對決；最後，在丟毛巾的垃圾桶上發布與塞爾提克對戰的時間。偷偷諷刺對手是「垃圾」。

6 can't miss games on the Lakers schedule, presented by @Delta. pic.twitter.com/knUPGSdLGI — Los Angeles Lakers （@Lakers） 2018年8月10日

Bleacher Report還特意截圖並在推特上讚賞道：「湖人會說笑話（哈哈）」不過網友除了讚賞湖人官方的幽默，也有些酸言酸語：「湖人終於能夠對塞爾提克噴垃圾話了──自從爛了7年後」、「他們得到了詹姆斯然後以為就贏定了（笑），殊不知這只不過是一支更新版的騎士」、「好笑的是，他們也把自己的隊徽印在垃圾桶上」

.@Lakers got jokes pic.twitter.com/q7d9DG7cfs — Bleacher Report （@BleacherReport） 2018年8月10日

另外，目前兩隊的老大哥詹姆斯（Lebron James）與厄文（Kyrie Irving），兩人曾聯手在騎士拿下總冠軍，但厄文不甘活在詹姆斯的陰影下而出走至塞爾提克。兩人曾經的兄弟情也是之後對戰的賣點。

詹姆斯與厄文的對決將為湖人與塞爾提克的世仇傳統添色。（資料照，法新社）