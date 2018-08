NBA》你們是垃圾！ 湖人官方公佈賽程不忘嘲諷世仇（影音）

湖人官方公佈賽程仍不忘嘲諷死對頭塞爾提克。(截圖自影片)

〔體育中心/綜合報導〕湖人今日透過影片公佈了新球季必看的6場重點賽事。不過,身為好萊塢所在地的洛杉磯,怎麼可能會白白地浪費掉嘲諷世仇波士頓的好機會。在公布第六場,也就是3月9號對戰塞爾提克的時候,湖人將塞爾提克的隊徽貼在了垃圾桶上。

眾所皆知,湖人與塞爾提克從NBA草創之初就是世仇。兩隊多次在總冠軍賽廝殺,並各自拿下16、17個總冠軍。80年代的東鳥(Larry Bird)西魔(Magic Johnson)更是NBA最大的賣點。近期的布萊恩(Kobe Bryant)與綠軍三巨頭之爭更延續了兩隊對抗的歷史。

既然有機會能夠嘲諷對手,湖人自然不會放過。影片中先在球隊戰術白板上公佈兩場主客場的開幕賽;接著在場邊地板上寫著與勇士對抗的日期;另外在籃球架上透露與雷霆的對戰;之後在球隊休息室貼上與勇士的另一場對決;最後,在丟毛巾的垃圾桶上發布與塞爾提克對戰的時間。偷偷諷刺對手是「垃圾」。

