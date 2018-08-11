NBA》湖人二年級生開詹皇玩笑 網友：慘了，要被交易了！

初生之犢不畏虎的哈特。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人二年級生哈特（Josh Hart）近日在IG上開老大哥詹姆斯（Lebron James）的玩笑，讓網友們開玩笑地說：慘了，要被交易掉了！

近日湖人釋出詹姆斯參與球隊訓練的照片。沒想到二年級生、甫奪下夏季聯賽MVP的哈特藉此開詹姆斯的玩笑。只見他將詹姆斯身著紫色背心的練球照片PO上IG，並寫道：「為何他看起來好像把裙子穿在身上？」。

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Josh Hart already roasting LeBron pic.twitter.com/lUvyynze4x — Thai Luong （@thailuong33） 2018年8月9日

詹姆斯目前似乎並不想搭理小老弟的嘲笑，但網友紛紛為哈特的未來「擔憂」：「我將會懷念哈特的！」、「我很喜歡哈特，當他10月被交易到魔術的時候，我會繼續支持他的。」、「等著看哈特在這起玩笑後被交易（笑爛）」、「哈特將成為第一位在2月被交易的湖人球員（嗚嗚）」、「哈特要小心了，他可能在國王搞砸這一季。」

眾所皆知，身為聯盟第一人的詹姆斯對球隊的操盤有莫大的發言權，凡是與他不和的球員甚至教練都有可能離開。例如去年的I.湯瑪斯（Isaiah Thomas）、16年的總教練布萊特（David Blatt）等等。不過應該不用太擔心這次的玩笑話。

詹姆斯與哈特。（資料照，法新社）