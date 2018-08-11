網球》亞運國手詹詠然乘勝追擊 羅傑斯盃女雙重返4強

亞運國手詹詠然（左起）乘勝追擊，與俄國悍將瑪卡洛娃聯手殺入羅傑斯盃女雙4強。（詹詠然提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕加拿大蒙特婁舉辦的羅傑斯盃女網賽，本屆亞運國手詹詠然與俄國悍將瑪卡洛娃（Ekaterina Makarova）再傳捷報！第2種子「台俄聯軍」 第3輪只花68分鐘，就挾6：4、6：2打敗都曾躋身大滿貫單打決賽的地主外卡布莎兒（ Genie Bouchard）／美國好手史蒂芬絲（Sloane Stephens），順利晉級女雙4強，大詹也追平2014年參賽個人最佳成績。

28歲的詹詠然是亞運「四朝元老」，下週即將趕往印尼巨港參賽，她與俄女在北美硬地賽季面對外卡參賽的加、美單打名將組合，儘管史蒂芬絲目前高居世界女單第3，布莎兒又獲地主觀眾一面倒支持，「台俄聯軍」仍展現專職雙打的默契與經驗，開賽率先破了人氣美女布莎兒發球局，一路領先下先馳得盤。次盤「詹瑪配」雖一度發球失守，但她們照樣3破強勢滅火，只花68分鐘直落2鎖定準決賽門票。

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詹詠然繼2014年重返羅傑斯盃女雙四強，準決賽「詹瑪配」對決第6種子斯洛維尼亞克拉佩（Andreja Klepac） ／西班牙桑琪茲（Maria Jose Martinez Sanchez ），爭奪冠軍戰席次。