美國PGA錦標賽》第2回合因雨未完 伍德蘭仍居領先

伍德蘭仍居領先。（法新社）

〔記者趙新天／綜合報導〕第100屆美國PGA錦標賽第2回合，今天遇到不穩定的天氣，下午出發的選手未能打完比賽。領先者伍德蘭是上午班，他繳出66桿，總計130桿仍居首席。

伍德蘭這回合從後9洞開球，打了7洞沒什麼進展，到了第17洞第2桿揮出漂亮的右弧球攻上果嶺，順利推進5呎老鷹，成績才開始推進。回到前9洞他又打下3個博蒂、1個柏忌，最終以低於標準桿4桿的66桿完賽，目前仍以1桿之差領先奇斯納。

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賽後他說：「整體而言今天打得沒有昨天那麼好，但是鐵桿真的幫了大忙，讓我維持住不錯的成績，我打了好幾次歪很多的木桿，也有不少推桿差一點點沒能進洞，但都還可以接受。」

奇斯納居第2。（法新社）

今年在美國公開賽連莊的凱普卡和南非的舒瓦佐，第2回合都打出63桿，追平PGA錦標賽最低桿數紀錄。凱普卡以總計132桿暫居第3。舒瓦佐則以133桿和球王D.強森、比利時的彼德斯，以及佛勒並列第4。

舒瓦佐。（法新社）

前4名的選手當中，只有佛勒還沒打完，到停賽時他戰至第10洞，賺進2桿，補賽時成績還有機會推進，不過，第2回合賽前傳出他的右側腹斜肌受傷，停賽可能讓他多得到一些休養的時間。

第2回合比賽在當地時間下午3時35分因為不穩定的天氣宣布停賽，選手們等了兩個小時，大會在5時35分宣布延賽，將在台灣時間今晚8時開始補賽，由於最後1組只打了4洞，補賽時間至少要花3.5小時，預計台灣時間明天凌晨第3回合才會開始。

「老虎」伍茲只打完前7洞，賺了3個博蒂，包括第3洞短洞差點一桿進洞，暫以低於標準桿3桿並列23名。停賽時他的球在第8洞果嶺前的球道上，這個長洞有機會讓他再賺博蒂。

伍茲並列23名。（法新社）