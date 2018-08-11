MLB》33安瘋狂打擊大戰 紅襪19：12逆轉金鶯

紅襪近十場只輸兩場。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕美聯東區龍頭紅襪與聯盟墊底的金鶯今天打了一場史詩般的打擊大戰，雙方一共擊出33支安打合計攻下31分，最後紅襪克服開局5分落後，以19：12逆轉金鶯，拿下最近10場比賽的第8勝。

從光芒轉隊到紅襪，連續兩場先發無失分的投手艾歐瓦迪（Nathan Eovaldi），今天在第二局就遭到金鶯狙擊，他先是被戴維斯（Chris Davis）敲出全壘打，結束轉隊後連續16局無失分的表現，隨後就在這個半局失掉4分，下個半局又因為中外野手布雷德利（Jackie Bradley Jr.）的失誤再掉4分，艾歐瓦迪今天僅投2.2局就狂失8分（4分自責分）落魄離場。

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艾歐瓦迪今天表現不佳。（USA TODAY Sports）

金鶯先發邦迪（Dylan Bundy）也沒有多好過，他面對紅襪殘暴的打線首局就先掉3分，隨後在第四局失掉2分，第六局他甚至一個人都沒有解決，就被亂棒打下場，這場比賽他只投5局，與艾歐瓦迪一樣失掉8分，有7分是自責分。

邦迪也被打爆。（法新社）

金鶯在前三局轟下8分之後打線便熄火，也讓紅襪在第六局開啟6分大局超前，之後紅襪再在七、八局合計打下8分，金鶯雖然到了第六局再次開火攻下2分，八、九局再各打1分，仍舊回天乏術。

紅襪逆轉取勝。（法新社）

這場誇張的打擊大戰當然有記錄產生，紅襪這場比賽在客場狂轟19分，創下自1994年他們對皇家隊狂轟22分以來，第二高的客場得分紀錄。

金鶯隊則是自1999的小熊隊以來，首支得到12分以上，最終卻輸給對手7分以上的球隊。金鶯還在這場比賽後，今年球季正式從美聯東區淘汰，目前戰績35勝81敗，在全聯盟墊底。

金鶯遭到逆轉輸球。（美聯社）