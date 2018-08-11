MLB》麥馬翰關鍵兩分砲成英雄 洛磯5：4逆轉道奇（影音）

〔體育中心／綜合報導〕就在洛磯隊金手套三壘手艾倫納多（Nolan Arenado）在第3局扭傷肩膀，第五局退場後，頂替他的麥馬翰（Ryan McMahon）當了一回英雄。他在第7局敲致勝兩分砲，讓氣勢低迷的洛磯一舉逆轉比賽，終場以5：4戰勝道奇。

今日洛磯先發投手與打線都發揮不佳。除了艾倫納多的傷退外，先發投手葛雷（Jon Gray）投5.2局繳4K、被敲8安、1保送、失4分。打線則錯失了13次得點圈打擊機會。幸好牛棚及時站出來，後援投手群共投了3.1局無失分的比賽：中繼手麥基（Jake McGee）拿下這場比賽的勝投、奧塔維諾（Adam Ottavino）取代昨天大放火的戴維斯 （Wade Davis）擔任終結者，成功奪下本季第五次救援點。

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打線部分，開局拉梅修（DJ LeMahieu）敲兩分砲；以及本日的主角麥馬翰，在球隊最低迷的時候轟出了關鍵的兩分全壘打。「我真的很振奮，我們需要這一轟。」麥馬翰說。洛磯總教練布萊克（Bud Black）稱讚他說：「今晚是屬於麥馬翰的夜晚，他帶給我們巨大的勝利。」

道奇部份，先發投手前田健太投5.1局飆7K、被敲6安、3保送、失3分。他不太滿意自己的表現：「我覺得我今天的投球很平庸。至今為止我還沒有表現。」馬恩西（Max Muncy）則貢獻兩支二壘安和一支兩分砲；貝林傑（Cody Bellinger）也有三安猛打賞。

洛磯藉由這一勝總算終止對道奇的6連敗。而道奇則繼續與響尾蛇並列國西龍頭。

麥馬翰當了一回英雄。（USA TODAY Sports）

艾倫納多傷退離場。（法新社）