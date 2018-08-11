中職Live》鄧志偉右外野方向兩分砲 獅 7：2 悍將

球隊 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 統一 3 4 7 7 0 悍將 2 2 4 0

第五局

第四局

第三局

第二局

二局上，高志綱擊出投手前滾地球出局，下一棒羅國龍敲中間方向安打，陳傑憲再補上二壘安打，隨後吳桀睿擊出二分打點二壘安打，郭阜林擊出內野高飛球出局，下一棒鄧志偉扛出右外野方向二分砲，陳鏞基擊出外野飛球出局。

第一局

一局下，張正偉遭到三振，下一棒陳品捷擊出反方向安打，隨後胡金龍擊出深遠二壘安打，蔣智賢敲出一分打點安打，林益全遭到三振，范國宸補上一分打點安打，林哲瑄遭到三振。

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一局上，陳傑憲率先敲安，吳桀睿擊出內野平飛球出局，郭阜林獲得保送，下一棒鄧志偉敲出一分打點二壘安打，陳鏞基同樣補上一分打點安打，隨後高國慶擊出內野滾地球出局，並帶有一分打點，唐肇廷遭到三振。

賽前

獅隊先發投手江辰晏7月重回先發輪值後，表現維持穩定，且本季對富邦相當有壓制力，今天將要挑戰本季第五勝。富邦悍將洋投布魯斯上場先發終於拿到第二勝，但近況不佳有被替換的危機，此役將是他的期末考。