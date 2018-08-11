中職Live》鄧志偉右外野方向兩分砲 獅 7：2 悍將

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球隊
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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R
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H
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E
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統一
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3
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4
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7
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7
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0
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悍將
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2
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2
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4
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0
第五局
第四局
第三局
第二局
二局上，高志綱擊出投手前滾地球出局，下一棒羅國龍敲中間方向安打，陳傑憲再補上二壘安打，隨後吳桀睿擊出二分打點二壘安打，郭阜林擊出內野高飛球出局，下一棒鄧志偉扛出右外野方向二分砲，陳鏞基擊出外野飛球出局。
第一局
一局下，張正偉遭到三振，下一棒陳品捷擊出反方向安打，隨後胡金龍擊出深遠二壘安打，蔣智賢敲出一分打點安打，林益全遭到三振，范國宸補上一分打點安打，林哲瑄遭到三振。
請繼續往下閱讀...
一局上，陳傑憲率先敲安，吳桀睿擊出內野平飛球出局，郭阜林獲得保送，下一棒鄧志偉敲出一分打點二壘安打，陳鏞基同樣補上一分打點安打，隨後高國慶擊出內野滾地球出局，並帶有一分打點，唐肇廷遭到三振。
賽前
獅隊先發投手江辰晏7月重回先發輪值後，表現維持穩定，且本季對富邦相當有壓制力，今天將要挑戰本季第五勝。富邦悍將洋投布魯斯上場先發終於拿到第二勝，但近況不佳有被替換的危機，此役將是他的期末考。
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統一獅
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棒次
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富邦悍將
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陳傑憲 SS
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1
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張正偉 RF
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吳桀睿 2B
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2
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陳品捷 2B
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郭阜林 LF
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3
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胡金龍 LF
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鄧志偉 DH
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4
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蔣智賢 3B
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陳鏞基 3B
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5
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林益全 DH
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高國慶 1B
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6
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范國宸 1B
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唐肇廷 RF
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7
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林哲瑄 CF
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高志綱 C
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8
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方克偉 C
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羅國龍 CF
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9
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李宗賢 SS
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江辰晏
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先發
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布魯斯