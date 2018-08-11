高雄港都盃全國羽球錦標賽今開打 9天賽程5600多名選手較勁

高雄港都盃全國羽球錦標賽今起在鳳西羽球館開打，9天賽程吸引5600多名選手同場較勁。（記者方志賢攝）

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄港都盃全國羽球錦標賽今起在鳳西羽球館開打，9天賽程吸引5600多名選手同場較勁，比賽也規劃聽障組、輪椅組，開放身障朋友切磋球技。

高市府秘書長趙建喬、高市體育會羽球委員會主委張漢忠、體育處長周明鎮、立委許智傑等人共同揮拍，慶祝鳳西羽球館啟用及宣布高雄港都盃全國羽球錦標賽開打。

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9天賽程超過百場賽事，選手陣容與實力更勝歷年，包括來自韓國、越南、日本、美國等海外選手，以及國內6大知名球團台電、合庫、土銀、亞柏、中租、義果的職業選手，其中來自韓國的聽障國家代表隊的選手將參加社會女雙及邀請組雙打項目，最引人注目。

比賽組別包括公開組、大專、高中、國中、國小低年級、國小三年級、國小四年級、國小五年級、國小六年級等男、女單打、雙打、混雙、聽障組、輪椅組等，民眾可免費入場觀賽為選手加油。

趙建喬指出，為即早開放鳳西羽球館、迎接港都盃全國羽球錦標賽，新工處與體育處努力趕工，共投入4500萬元整建，嶄新場地及設施更符合民眾及辦理賽事需求，打造南台灣設施最完備的推廣培訓基地。

體育處表示，鳳西羽球館預計9月1日開放民眾一般使用，除臨租外，月租申請採抽籤登記，歡迎球友多加使用。洽詢電話：鳳西羽球館黃先生，電話07-7105717或體育處運動設施組，電話07-7229449轉653。