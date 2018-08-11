中職》史博威遭懲處 洪總：應看事情來龍去脈酌情考量

Lamigo桃猿隊洋投史博威。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕Lamigo桃猿隊洋投史博威，昨對電視轉播單位攝影機鏡頭比出中指不雅手勢，引發軒然大波，今天下午聯盟做出懲處，對史博威處以罰款2萬元、禁賽1場，對此，桃猿球團感到有些不滿，總教練洪一中認為應該要看整件事情過程，酌情考量。

還原昨天象猿戰比賽現場，6局下先發的史博威，被該局前兩棒打者張志豪和詹子賢敲出安打掉1分，桃猿4:5落後，此時教練團決定換投，換上王躍霖登板救火。

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史博威退場後回到休息室，神情顯得落寞，似乎對自己表現並不滿意，此時三壘側攝影機一直對著他拍攝，史博威兩度揮手，示意不要再拍，不過無法如他所願，接著史博威拿著毛巾走向該攝影機並蓋住鏡頭，轉身離開後又對著該攝影機比出中指不雅手勢，這個畫面被另一台攝影機拍到並播送出去，引發熱烈討論。

對於聯盟懲處，洪一中認為，應該要去了解整件事情來龍去脈，酌情考量，再做懲處，如果史博威第一時間就對攝影機鏡頭比中指，那就是不對，但史博威兩度柔性揮手，示意攝影機不要再拍，但還是繼續拍，史博威才會有接下來的動作。

洪一中表示，球團、球員和轉播單位是互相的，當下另一台攝影機拍到史博威比中指手勢，其實畫面可以切換不要播出去，他強調，「史博威比中指當然有錯，但這要去看整件事情前因後果，酌情考量，再做懲處會比較恰當。」

Lamigo桃猿隊洋投史博威。（資料照，記者廖耀東攝）