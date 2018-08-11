LLB幼兒棒球迅速普及 台中正式展開

幼兒棒球運動的盛行不僅讓國球向下扎根，更冀望透過該運動培養國家未來主人翁的正向品德。（官方提供）

〔體育中心／綜合報導〕台灣幼兒棒球聯盟協會今天表示，將於8月12日舉辦「台中區幼兒棒球體驗營」，希望能將這股健康、正向、親子互動的幼兒棒球風潮帶進台中。

幼兒棒球近年在北部地區越來越普及，促使兒童棒球人口快速發展，許多家庭因父母時常陪伴孩子打球進而讓親子關係變得更親密，帶給台灣棒球運動發展非常正面的能量。

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代表台灣幼兒棒球運動的主要官方資源中心「台灣幼兒棒球聯盟協會」，過去多年積極推廣幼兒棒球，球員主要年齡為四至七歲。協會今年正式加入LLB世界少棒聯盟組織，成為台灣社區棒球聯盟加盟LLB的首創，並專精在幼兒隊伍養成與發展，目前於雙北地區已經有十幾支幼棒球隊。LLB幼棒比賽特色是不計分也不分輸贏，理念是「歡樂、親子互動、興趣培養及生活教育」。練球或比賽現場常常可以聽見小朋友的歡樂笑聲與家長的鼓勵歡呼，協會已落實「讓孩子愛上棒球！」的最高理念。

為了實現LLB幼兒棒球全台普及計畫，台灣幼棒協會選定台中區為雙北外的第一個推廣的地區，並攜手台中市體育總會棒球委員會、張廖萬堅立委辦公室共同推出幼兒棒球體驗營，於8/12（日）舉辦「台中區幼兒棒球體驗營」，希望能將這股健康、正向、親子互動的幼兒棒球風潮帶進台中。據了解，該活動開放報名時名額立刻被「秒殺」一空，象徵台中家長對於孩子從事棒球運動的高度認同。

台中市體育總會棒球委員會主任委員暨立法委員張廖萬堅表示：「讓小孩子從小接觸棒球，培養下一代對棒球的喜愛與熱情，對於我們國球的發展是至關重要的，但孩子就是未來，最重要的還是讓孩子們有個美好的夏日回憶。台中市棒委會長年致力於地方棒球的推廣，接下來會積極協助主辦單位在台中各區成立幼兒球隊。」

台灣幼兒棒球聯盟協會理事長謝長亨說：「大人帶著小孩玩棒球、一起製作海報、一起吶喊，歡樂開心的氣氛中增進親子關係。比賽不強調勝負，教育小朋友團隊合作、全力以赴的運動家精神，對幼兒各自的人生及社會的發展絕對是正面的能量，協會會繼續將LLB幼兒棒球的風潮引入各縣市。」

幼兒棒球運動的盛行不僅讓國球向下扎根，更冀望透過該運動培養國家未來主人翁的正向品德。台灣幼棒協會正積極推廣與耕耘，目標在各地區成立在地聯盟。有興趣參與的球界人士或民眾，可與協會聯繫。

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