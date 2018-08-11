中職》陳連宏不滿好球帶 頭錘主審、3人遭趕出場

〔記者徐正揚／新北報導〕新莊棒球場今晚發生中職本季最嚴重的驅逐出場事件，不滿主審江春緯好球帶而衝進場內抗議的富邦悍將總教練陳連宏、投手教練郭勇志，以及第一時間用「F」開頭單字「問候」主審的投手郭泓志，都被驅逐出場。

悍將打完5局以3：9落後，郭泓志於6局上1出局唐肇廷打擊時接替投球，1好1壞後不滿第3球未獲青睞，衝下投手丘用「F」開頭單字「問候」主審，陳連宏、郭勇志與悍將全隊隨即衝進場內，陳連宏先用頭錘再用胸頂主審，郭勇志出腳踢本壘板，先後被趕出場。

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眼看場面沒再擴大，比賽正要恢復進行，郭泓志準備續投，卻被三壘審王俊宏以手勢示意請下投手丘，郭泓志確定自己也被趕出場，走回休息區後邊大吼邊摔手套發洩情緒，悍將在王俊宏催促下換賴鴻誠接替投球。

不滿主審好球帶，富邦悍將總教練陳連宏抗議，遭到驅逐出場。圖為悍將投手教練郭勇志出腳踢本壘板，也被趕出場。（記者陳志曲攝）

不滿主審好球帶，富邦悍將總教練陳連宏抗議，遭到驅逐出場。（記者陳志曲攝）

不滿主審好球帶，富邦悍將總教練陳連宏抗議，遭到驅逐出場。（記者陳志曲攝）

不滿主審好球帶，富邦悍將總教練陳連宏抗議，遭到驅逐出場。（記者陳志曲攝）

不滿主審好球帶，富邦悍將總教練陳連宏抗議，遭到驅逐出場。（記者陳志曲攝）

富邦悍將總教練陳連宏抗議，遭主審趕出場。（記者陳志曲攝）

富邦悍將郭泓志（左）跟主審抗議好球帶引發衝突，隨後被判出場。（記者陳志曲攝）