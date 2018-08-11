亞洲盃男排》5局激戰！台灣險勝泰國 後天搶4強門票

台灣3：2險勝泰國。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕亞洲盃男排今進行第4天賽事，台灣隊在晚間迎戰泰國隊，爭取晉級4強的機會，吸引超過4000名觀眾進場為男排加油，兩隊一路廝殺進第5局，終場台灣隊以3：2驚險擊敗泰國，後天晚上6：30和哈薩克交手，爭奪最後一張4強門票。

面對泰國隊猛攻，首局台灣隊只能一路苦追，泰國率先取得局點，但吳宗軒關鍵時刻殺球，一度追成23：24，但沒能擋下對手關鍵一擊，先以23：25失掉第1局。

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次局台灣隊重整旗鼓，黃建逢連拿兩分，助隊打出氣勢，一舉以25：14收下該局；第3局開局輪到「雙胞胎」劉鴻敏、劉鴻杰輪流表現，率隊取得領先，但該局中段台灣隊意外陷入亂流，遭對手超前，以23：25落敗。

泰國率先聽牌，但台灣隊求勝意志堅定，率先搶下2分，隨後劉鴻敏直接發球得分，加上幾波堅強的防守，讓泰國難以突破，最終以25：14獲勝且扳平戰局；決勝局，雙方一路拉鋸，最後靠著戴儒謙關鍵一擊，以15：12搶下勝利。

稍早卡達以3：0擊敗南韓，隊史首度闖進4強，下一戰將於下周二和日本交手，確定闖進4強的隊伍包含日本、伊朗、卡達。亞洲盃明天休兵，後天第一場賽事將在下午1點30分展開。

劉鴻敏殺球得分。（記者林正堃攝）

黃建逢攔網得分後啂吼為自己喝采。（記者林正堃攝）

黃建逢扣殺得分。（記者林正堃攝）

陳建禎殺穿泰國防線。（記者林正堃攝）

台灣3：2險勝泰國。（記者林正堃攝）

現場球迷為台灣隊加油。（記者林正堃攝）

現場球迷為台灣隊加油。（記者林正堃攝）