中職》吃定老東家！ 克恩三世堪稱「兄弟殺手」

克恩三世今繳出6局優質先發。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕Lamigo桃猿守護神「鄉長」陳禹勳，今天傷癒歸隊重返一軍就建功，後援1局無失分順利守成，最終桃猿以3:1擊敗中信兄弟，取得3連勝。

陳禹勳因右膝傷勢脫離戰線近兩個月，今天登錄一軍馬上就打卡上班，9局下他登板關門，雖被林智勝和林書逸敲安，最終仍三振岳東華抓下第三個出局數，無失分拿下本季第19次救援成功。

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桃猿總教練洪一中表示，陳禹勳一回來就面對高強度比賽，讓心臟震撼一下，整體表現還OK，變化球投得不錯，只有球速還差一點；昨陳禹勳最快球速146公里。

「很久沒丟比賽，今天好多球迷（8831人）。」陳禹勳說，這場投球感覺還不錯，身體狀況也沒問題，他笑稱，「這場黃子鵬和吳丞哲輪休，我只是代班終結者。」

桃猿洋投克恩三世先發6局被敲6安、飆5K，第5局挨林智勝陽春砲失1分，拿下本季第10勝和單場MVP，與悍將洋投伍鐸並列聯盟最多勝，有機會挑戰勝投王，他說，「我會全力以赴。」

去年克恩三世效力兄弟，當時譯名「肯恩」，今年轉戰桃猿，本季對兄弟先發8場拿下6勝，防禦率2.92，堪稱「兄弟殺手」，他表示，其實感冒未癒，投到第5局體力也下滑，不過對兄弟投球他有自信，因對戰頻繁，也了解兄弟打者。