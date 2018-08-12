台灣男足迎戰印尼 今日賽事預告與轉播

台灣隊今晚將對上地主印尼隊。（資料照，美聯社）

各位讀者早安，自由體育替您獻上精彩的賽事與轉播囉！

亞運台灣男足今天將在晚間8點迎戰東道主印尼隊，前天台灣隊以0：0逼平強敵巴勒斯坦，拿下關鍵的積分，今天台灣國腳們面對印尼能否再接再厲，並拿下漂亮的勝利呢？球迷們一起打開電視為台灣健兒們加油吧！

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大聯盟方面，早上七點有兩場轉播要帶給球迷們，首場比賽由大都會客場迎戰馬林魚，大都會派出奧斯華（Corey Oswalt）先發，對上馬林魚的史崔利（Dan Straily），大都會要力拼三連勝，而馬林魚則要終止三連敗。另一場比賽由紅襪客場面對金鶯，近2場狂敲7安的紅襪外野手貝茲（Mookie Betts）又會有怎麼樣的表現呢？精彩比賽，喜愛棒球的朋友們不要錯過囉！

中職今日兩地開打，新莊球場由統一獅對上富邦悍將，獅隊派出施子謙主投，悍將則派出林煜清先發。獅隊將尋求4連勝，並站穩龍頭寶座。洲際球場由中信兄弟迎戰Lamigo桃猿，象隊由洋投萊福力先發，對上猿隊的王溢正。近期象隊吞下3連敗，同時也讓出龍頭位置，今天要力拚止敗。

亞運男足

20：00 台灣@印尼 愛爾達體育3台、緯來體育台

MLB例行賽

07:00 大都會@馬林魚 民視



07:00 紅襪@金鶯 FOX體育、FOX體育3台

CPBL例行賽

17：05 獅@富邦 WinTV綜合台、愛爾達體育1台、愛奇藝、ELEVEN SPORTS PLUS

17：05 猿@兄弟 緯來育樂台、愛爾達體育2台、愛奇藝

NPB例行賽

12:00 日本火腿@軟銀 FOX體育



12:00 羅德@歐力士 FOX體育3台



16:00 西武@樂天 FOX體育2台