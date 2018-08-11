中職》鄧志偉三響砲、6安 單場16個壘打數創新猷

鄧志偉生涯首次單場三響砲。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕在鄧志偉生涯首次單場三響砲的帶領下，統一獅狂敲20支安打，以14：4大勝富邦悍將，不僅拿下近7場的第6勝，也連續3場得分達兩位數，繼續獨居下半季戰績首位，鄧志偉單場16個壘打數創中職新猷，連續6打數安打則追平紀錄。

鄧志偉1局上就敲安助獅隊先馳得點，2局上的2分彈把前隊友布魯斯打退場，4局上、7局上各敲1發陽春彈，演出生涯首次單場響砲，單場16個壘打數打破怪力男創於1998年的15個，單場連6打數安打追平聯盟紀錄2016年林智平、2016年羅國龍。

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悍將布魯斯僅投1.2局，是他在中職3年最短先發，「畢業考」挨7安狂丟7分恐已「死當」；陳凱倫於9局上登板，本季第2次以投手出賽，用21球投1局拿到生涯首Ｋ、挨2安無失分，是悍將6任投手唯一無失分者。

獅隊江辰晏1局下挨4安失2分，在隊友打擊支援下自第2局起回穩，直到5局下才被蔣智賢陽春彈轟掉第3分，以先發5局失3分拿下本季第5勝。

鄧志偉生涯首次單場三響砲。（記者陳志曲攝）

鄧志偉單場16個壘打數創中職新猷，連續6打數安打則追平紀錄。（記者陳志曲攝）

富邦悍將先發投手布魯斯表達不滿。（記者陳志曲攝）

悍將布魯斯僅投1.2局，是他在中職3年最短先發。（記者陳志曲攝）

統一獅先發投手江辰晏。（記者陳志曲攝）

統一獅先發投手江辰晏。（記者陳志曲攝）