MLB》昔賽揚強投如今卻被拔先發 「國王」：我將捲土重來

2010球季的美聯賽揚得主「國王」赫南德茲。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕前美聯賽揚獎得主「國王」赫南德茲（Felix Hernandez），日前因狀況不佳遭移出了水手的先發輪值，而在關鍵期被調往牛棚，對昔日風光的赫南德茲無非是一大打擊，但在調適完心情後，他還是重新燃起了鬥志，並表示自己「很快就會回到先發投手的身分。」

赫南德茲生涯累積398場的出賽、2626.1局的投球，全部都是以先發投手的角色完成的，這次被調往牛棚也是他大聯盟生涯的第一次，就在他上一場面對遊騎兵單場狂失11分之後。為此，赫南德茲的妻子也特地飛到了休士頓，給在客場作戰的老公一些鼓勵。

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赫南德茲上一場先發被海灌11分，其中7分為自責分。（美聯社）

赫南德茲轉述妻子對他說的話，她說「你必須走出來，當了這麼多年的領導者，現在你要做的就是做回原本的你。」

過去赫南德茲有10個球季達成雙位數勝投，8個球季完成200局的投球，其中更有3個球季的自責分率在2.5以下，總共幫助水守隊拿下了168場勝利，回過頭來再對比他本季暴漲的5.73自責分率，怪不得水手會在這個時候將他移出先發。

水手已睽違16年未能挺進季後賽，如今正是爭奪季後賽門票的最佳時機，「國王」認為自己的低潮只會是暫時的，他已經準備好迎接自己的新角色，接下來就是全力替球隊爭冠。

至於牛棚的初體驗，赫南德茲則打趣地說，「我告訴你，這真的很無聊。」但當媒體問到他過去曾是聯盟最有宰制力的投手，與球迷是多麼為他瘋狂時，他也只是淡淡地笑了笑，並說「所以這一切都是鼓勵我走下去的動力。」

2014年球季赫南德茲拿下15勝，繳出2.14的自責分率，同時更送出了個人單季最多的248次三振。（美聯社）