日職》陽岱鋼不可思議的一擊 日本網友紛紛道歉了（影音）

2018/08/12 08:04

陽岱鋼昨天扮演巨人軍的大英雄。（取自讀賣巨人推特）

〔體育中心／綜合報導〕效力讀賣巨人的台灣好手陽岱鋼，昨天在9局上半2出局，球隊幾乎就要輸球的時刻，敲出不可思議的陽春彈，憑一己之力幫球隊起死回生，而且還是棒打目前中央聯盟的救援王、廣島守護神中崎翔太，助隊2：2扳平、最終鏖戰12局握手言和。

陽岱鋼敲出追平轟，廣島守護神相當懊惱。（取自讀賣巨人推特）

陽岱鋼這一轟，巨人洋投馬錫森（Scott Mathieson）HIGH到直接在比賽中發推特，簡單寫下：「HR YOH」，底下日本網友也留言：「YOH IS GOD」（陽岱鋼是神）！

由於陽岱鋼本季打擊數據下滑，目前打擊率僅2成36，進入8月，表現機會少，先發位子被年輕新秀重信慎之介取代，但YOH桑昨天成功把握機會扮英雄，在監督高橋由伸心中肯定加分不少。

陽岱鋼守備上也有精彩美技。（取自讀賣巨人推特）

日本網友更是瘋了，昨晚在第一時間，紛紛在推特發起「向陽岱鋼道歉」的活動：「陽岱鋼，抱歉說你是三振機器」「昨天才說對陽岱鋼不抱期待，現在不道歉不行了」、「對不起之前說不需要你」、「我都已經放棄了說，真的對不起m（__）m」、「我也是...對不起！」

日本網友發起向陽岱鋼道歉的活動。（取自推特）

相關關鍵字： 棒球 日職 陽岱鋼

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