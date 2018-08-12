MLB 》太操？洋基牛棚大將表現下滑 格林：角色變化

洋基隊後援投手格林。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導］洋基隊的牛棚大將格林（Chad Green）近期表現失常，過去12局的投球中，他總共丟掉9分，並挨了3發的全壘打。

今年格林整體表現也跟去年相比遜色許多。去年格林每9局能送出13.43次三振，今年下滑到剩10.93次，自責分率也從去年的1.83變成2.98，每九局的被全壘打量也翻倍至1.16支。

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格林表示他速球的控球上並不是很理想，不過也表示球隊沒有用與去年一樣的方式來調度他。

「今年角色不一樣了」，格林說。「去年我每週出賽兩次、每次都上場投超過一局；今年是出賽頻率更高。我正試著讓控球好一點，還有讓我的變化球變得更加穩定。」

格林：「我對於球隊使用我的方法沒有意見。不管在任何情況下，我的任務就是投球。」今年格林已經出賽了46場比賽，已經超越了去年在大小聯盟的總和。洋基隊最近也進行了一些牛棚上的異動，包括交易走瓦倫（Adam Warren）、史瑞夫（Chasen Shreve），又換來布里頓（Zach Britton），讓格林可能會要承擔起不同的任務。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）則表示：「我覺得我們有看到他正在好轉的跡象，包括他的滑球和變速球，不過仍然有點不穩定。他必須能夠相信他的變化球種。」