MLB Live》大谷內野飛球遭接殺 運動家連3局開轟領先天使

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球隊
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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R
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H
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E
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運動家
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1
|3
|1
|1
|5
|7
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0
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天使
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0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
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大谷翔平 今日表現
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打數
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R
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H
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HR
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RBI
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BB
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SO
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SB
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AVG
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2
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0
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0
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0
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0
|0
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1
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0
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0.270
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註解：
R：得分 H：安打 RBI：打點 BB：保送 SB：盜壘
HR：全壘打 SO：三振 AVG：打擊率
第四局
4局下，大谷為首名上場的打者，不過他打第一顆球敲出內野飛球遭接殺出局。
4局上，運動家開路先鋒希米恩又開轟陽春砲，單場雙響領軍6：0遙遙領先天使。
請繼續往下閱讀...
第三局
3局下，楊恩一上來雖然就選到四壞球保送，不過卡胡擊出飛球出局，阿普頓又敲出雙殺打，讓天使形成另類的三上三下。
3局上，運動家一出局後，戴維斯轟出中右外野陽春砲，幫助球隊再下一城。
第二局
2局上，運動家又有攻勢，皮斯考提先敲安上壘，史卡格接下來雖然用三振解決下兩名打者，拉克羅伊卻又敲出安打，希米恩瞄準第一顆球就開轟，三分砲助運動家4：0領先天使。
第一局
1局下，天使卡胡一上來就遭到三振，阿普頓敲出二壘安打，大谷翔平輝棒落空遭三振，接下來運動家雖然發生捕逸，不過普侯斯也只擊出飛球接殺出局，讓天使留下三壘的殘壘。
1局上，運動家開路先鋒希米恩就敲出二壘安打，查普曼再敲出中外野平飛安打，助運動家先馳得點。
先發名單
運動家隊：
1.希米恩（Marcus Semien）
2.查普曼（Matt Chapman）
3.勞瑞（Jed Lowrie）
4.戴維斯（Khris Davis）
5.坎哈（Mark Canha）
6.皮斯考提（Stephen Piscotty）
7.聘德（Chad Pinder）
8.勞瑞安諾（Ramon Laureano）
9.拉克羅伊（Jonathan Lucroy）
先發投手：傑克森（Edwin Jackson）
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天使隊：
1.卡胡（Kole Calhoun）
2.阿普頓（Justin Upton）
3.大谷翔平
4.普侯斯（Albert Pujols）
5.西蒙斯（Andrelton Simmons）
6.佛列契（David Fletcher）
7.柯瓦特（Kaleb Cowart）
8.布里西諾（Jose Briceno）
9.楊恩（Eric Young Jr.）
先發投手：史卡格（Tyler Skaggs）