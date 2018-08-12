MLB Live》大谷內野飛球遭接殺 運動家連3局開轟領先天使

球隊 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 運動家 1 3 1 1 5 7 0 天使 0 0 0 0 0 1 0

大谷翔平 今日表現 打數 R H HR RBI BB SO SB AVG 2 0 0 0 0 0 1 0 0.270 註解： R：得分 H：安打 RBI：打點 BB：保送 SB：盜壘 HR：全壘打 SO：三振 AVG：打擊率

第四局

4局下，大谷為首名上場的打者，不過他打第一顆球敲出內野飛球遭接殺出局。

4局上，運動家開路先鋒希米恩又開轟陽春砲，單場雙響領軍6：0遙遙領先天使。

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第三局

3局下，楊恩一上來雖然就選到四壞球保送，不過卡胡擊出飛球出局，阿普頓又敲出雙殺打，讓天使形成另類的三上三下。

3局上，運動家一出局後，戴維斯轟出中右外野陽春砲，幫助球隊再下一城。

第二局

2局上，運動家又有攻勢，皮斯考提先敲安上壘，史卡格接下來雖然用三振解決下兩名打者，拉克羅伊卻又敲出安打，希米恩瞄準第一顆球就開轟，三分砲助運動家4：0領先天使。

第一局

1局下，天使卡胡一上來就遭到三振，阿普頓敲出二壘安打，大谷翔平輝棒落空遭三振，接下來運動家雖然發生捕逸，不過普侯斯也只擊出飛球接殺出局，讓天使留下三壘的殘壘。

1局上，運動家開路先鋒希米恩就敲出二壘安打，查普曼再敲出中外野平飛安打，助運動家先馳得點。

先發名單

運動家隊：

1.希米恩（Marcus Semien）

2.查普曼（Matt Chapman）

3.勞瑞（Jed Lowrie）

4.戴維斯（Khris Davis）

5.坎哈（Mark Canha）

6.皮斯考提（Stephen Piscotty）

7.聘德（Chad Pinder）

8.勞瑞安諾（Ramon Laureano）

9.拉克羅伊（Jonathan Lucroy）

先發投手：傑克森（Edwin Jackson）

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天使隊：

1.卡胡（Kole Calhoun）

2.阿普頓（Justin Upton）

3.大谷翔平

4.普侯斯（Albert Pujols）

5.西蒙斯（Andrelton Simmons）

6.佛列契（David Fletcher）

7.柯瓦特（Kaleb Cowart）

8.布里西諾（Jose Briceno）

9.楊恩（Eric Young Jr.）

先發投手：史卡格（Tyler Skaggs）