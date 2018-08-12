MLB》紅襪擒拿金鶯 一日兩勝大進補

布雷德利在午場的比賽上演單場雙響砲。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪與金鶯今天展開雙重賽，午場紅襪先是以5：0獲勝，晚場的比賽再以6：4赢球，一日兩勝大進補，賽後紅襪的勝率也來到0.706，領先第二名的洋基9.5場，穩居美東龍頭。

第一場比賽，紅襪推出普萊斯（David Price）先發，繳出6局無失分的優質先發，並送出10張老K，拿下本季第12勝；而打線方面靠著布雷德利（Jackie Bradley Jr.）的雙響砲與努涅斯（Eduardo Nunez）的兩分砲奠定勝基，終場就以5：0擊敗金鶯。

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普萊斯表現出色，6局無失分，送出10次三振。（USA TODAY）

揮別被完封的窘境，晚場的比賽則是金鶯率先展開攻勢，第二局靠著努內茲（Renato Nunez）的二壘安打，金鶯先馳得點，隨後第三局曼西尼（Trey Mancini）的安打又送回第二分。

然而紅襪不甘示弱，馬上在第四局有所回應，當家主砲馬丁尼茲 （J.D. Martinez）先是敲出陽春砲，隨後第五、六局又分別進帳一分，讓紅襪將比數改寫為3：2領先。不過六局下金鶯瑞卡德（Joey Rickard）擊出陽春砲，又將比賽拉回原點。

兩隊纏鬥到八局上一人出局，馬丁尼茲面對後援的萊特（Mike Wright Jr.）扛出超前的兩分全壘打，單場雙響砲，同時更以37發全壘打獨居全聯盟第一。最終紅襪推上金布瑞（Craig Kimbrel）關門，也成功的收下勝利。

馬丁尼茲單場雙響，並敲出超前轟。（美聯社）

賽後金鶯隊的勝率跌破三成，僅剩0.297，更落後給分區第一的紅襪48.5場的勝差，戰績持續探底。

金鶯為今年大聯盟戰績最差的球隊。（美聯社）