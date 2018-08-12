MLB》水手一分險勝太空人 摘下系列賽三連勝

狄亞茲進帳本季第45次的救援成功，也順利為水手守住勝利（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕連續17年未能闖進季後賽的水手，今天對上分區龍頭太空人隊，雙方各只在一個半局有分數進帳，且該局的得分也決定了最後的勝負，最終水手就以3：2，一分之差驚險收下勝利。

現階段要加緊腳步力拼季後賽門票的水手，今天一開賽狀況比較多，二局上先發投手雷布藍克（Wade LeBlanc）先是被太空人連敲2支安打，再被懷特（Tyler White）擊出帶有2分打點的安打，讓水手陷入落後。

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還好水手打線沒有沉寂太久，馬上就在第四局有所回應，兩人出局後克魯茲（Nelson Cruz）敲出安打，隨後席格（Kyle Seager）揮出帶有打點的二壘安打，幫助水手取得第一分；接著再靠何曼（Chris Herrmann）的三壘打與希利（Ryon Healy）的一壘安打送回水手的超前分，四局打完雙方戰成3：2。

希利4局下敲出帶有勝利打點的安打，可惜在二壘前遭到觸殺出局。（法新社）

不過之後雙方的打線都冷卻下來，加上後援投手的合力壓制，兩隊從比賽的中段開始都未再有攻勢出現。最後水手推派出守護神狄亞茲（Edwin Diaz），而狄亞茲也不負眾望，演出包含2K在內的三上三下，順利守住勝利，終場水手就以一分差擊敗太空人。

水手的先發雷布藍克今天主投五局，失掉2分，拿下本季個人的第7勝，至於把守最後一道關卡的狄亞茲則是收下本季第45次的救援成功，獨居救援排行榜榜首，且領先第二名的金布瑞（Craig Kimbrel）11次。

雷布藍克拿下本季第7勝。（USA TODAY）