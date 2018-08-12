NBA 》詹皇詹皇得第一！十大妙傳各個鬼靈精（影音）

2018/08/12 12:06

詹姆斯的妙傳被選為年度第一。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA官方推特在這週貼出2017-18球季的前十大絕妙傳球，其中「皇帝」詹姆斯（LeBron James）壓倒各家傳球好手，以一記讓人驚嘆不已的「No look Pass」獲選為年度最佳助攻。

第三名是「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）在亂軍之中撿到到巫師隊的失誤球，直接往胯下後方一扔，福至心靈的傳到前場跑快攻的隊友手上，雙手灌籃輕鬆得分。

第二名是拿下新人王的2016狀元郎西蒙斯（Ben Simmons）在對上尼克隊的比賽中，本來打算從左側切入，突然急停之後背後傳球給到空手走位進來的隊友前鋒薩里奇（Dario Saric），讓他輕鬆放進兩分。

第一名就是詹姆斯在弧頂聲東擊西的妙傳傳到籃下的中鋒齊吉克（Ante Zizic），讓他毫無困難的雙手灌進這兩分。而這場比賽面對的不是別人，正是詹姆斯的新東家洛杉磯湖人隊。

總共10名當中，西蒙斯和詹姆斯兩個人都各入選了兩球，其他還有朗度（Rajon Rondo）、歐拉迪波（Victor Oladipo）跟「歐洲第一控」快艇後衛特奧多西奇（Milos Teodosic）等人皆有入選。

相關關鍵字： NBA

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

推薦新聞
即時戰況
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2018 The Liberty Times. All Rights Reserved.