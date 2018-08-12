美國PGA錦標賽》加班趕進度 第三回合凱普卡躍居領先

凱普卡躍居領先。（歐新社）

〔記者趙新天／綜合報導〕第100屆美國PGA錦標賽加班趕進度，今天順利打完第3回合，美國好手凱普卡靠著推進日打出的66桿，以198桿躍居領先，明天將挑戰生涯第3座大賽冠軍。

美國PGA錦標賽今天先補完第2回合，隨後進行第3回合，凱普卡昨天較早打完，今天出發時間比較晚，獲得充分休息，開賽前9洞就賺了5個博蒂，很快躍居領先，一度還領先到5桿的明顯差距，直到第14洞攻果嶺打進沙坑，第15洞開球失誤偏右，球停在樹根下無法打，罰桿拋球再攻果嶺，這兩洞他連吞兩個柏忌，才被對手追近。

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凱普卡今年在美國公開賽完成連霸，美國PGA錦標賽有可能成為他的第3個大賽冠軍。他說：「不知道什麼原因，我在大賽就能完全投入打出好成績，但我不知道為什麼。」

澳洲名將史考特這回合繳出65桿，以兩桿之差的200桿暫居第2，最後1回合將與凱普卡同組爭冠。原本領先的伍德蘭第3回合花了71桿，以201桿和西班牙的朗姆、美國好手佛勒並列第3。

史考特以兩桿之差的200桿暫居第2。（法新社）

值得注意的是「老虎」伍茲，今天他連打29洞，補賽時打下3個博蒂、2個柏忌，第2回合66桿完賽。進入第3回合伍茲前8洞火力旺盛，打下5鳥、1柏忌，可惜最後10洞推桿屢屢失手，錯過太多機會，連打10個Par完賽，又繳出66桿，目前總計202桿，和J.湯瑪斯、澳洲前球王戴伊等5人並列第6。

伍茲一臉疲憊地說：「我累壞了，這不光是身體的疲備，在這樣悶熱的天氣打完這麼難的29洞，心理上也是折磨，這是漫長的1天。」

伍茲。（歐新社）