NBA 》一球未打 老鷹新星先奉林書豪為導師

老鷹後衛楊恩。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今年暑假被交易到老鷹隊的林書豪將要跟老鷹新星後衛楊恩（Trae Young）一起打球。而兩人在日前分別接受訪問，談論到對彼此的看法以及今年可能的合作情形。

楊恩表示：「從我所了解到的，他會成為我很棒的導師，我們一直有在談話。他是個好人。他看人生種種，也經歷了過最高點和最低點，所以我很期待跟他學習。」

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楊恩說：「我想我們會合作得很好。這是一個重建中的團隊，我們將嘗試一些事情。有些可能會有用，也有可能沒效，所以我們就是要一起努力，盡我們所能來扭轉這個局面。」

「對我來說這是一個新的開始。老鷹隊是一支相對年輕的球隊，而是楊恩是一名才華橫溢的球員。我想我可以幫助他很多，並分享我在NBA打球的經歷。」林書豪說，「我知道老鷹隊的計劃是一起使用我們兩個，我在火箭隊，湖人隊和黃蜂隊效力的時候都有跟控球後衛同時在場上打球的經驗，我跟楊恩可以打得很快。對於即將到來的賽季，我真的很興奮，這會很有趣。」

楊恩本是先被小牛隊選上，後來才交易至老鷹隊。（資料照，USA Today）

跟選秀會落榜的林書豪大不同，楊恩是今年選秀會上第五順位被老鷹隊選中。楊恩因其在大學瘋狂的外線表現和傳球能力，被許多網友稱為「柯瑞2.0」，不過他表示他自己更想成為前太陽MVP後衛奈許（Steve Nash）。今年跟林書豪的合作會是老鷹新球季的一大看點。