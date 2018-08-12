NBA》魏德確定不去中國 下季若打只願披熱火球衣

「閃電俠」魏德（左）今陪伴兒子薩伊參加NBA青少年世界冠軍賽。（圖片取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕現年已36歲的熱火傳奇球星魏德（Dwyane Wade）來季會到哪支球隊，一直休季期間的焦點話題，先前甚至曾傳出魏德可能會被高薪挖腳到CBA，而魏德今天再接受《BleacherReport》採訪時鬆口表示，如果新球季能繼續打球，他只會披上熱火球衣出征。

去年夏天以低薪加盟騎士的「閃電俠」魏德，在交易截止日當天被交易至熱火，讓職涯前13年皆效力熱火、為球隊拚下3座總冠軍的功臣回到邁阿密。而回到熱火之後，魏德馬上甩開在騎士低迷的表現，在邁阿密大放異彩，儘管熱火在季後賽中早早出局（1：4不敵七六人），魏德仍展示出自己優秀的身手。

請繼續往下閱讀...

今年休季也傳出新疆飛虎、浙江金牛兩支CBA球隊隊都願開給他「怪物級」合約網羅魏德來中國打球，其中浙江金牛更傳出願意向魏德提出一紙三年2500萬美元（約新台幣7.6億）的天價大約，吸引這名資深老將加盟，但經過考慮之後，魏德最終還是拒絕了CBA的邀請。

今魏德陪兒子薩伊（Zaire Wade）參加NBA青少年世界冠軍賽，他在現場接受採訪時表示，雖然自己還沒有就未來做出決定，但如果能繼續打球，那他絕對會只會披上熱火球衣。

「如果我今年能繼續打球的話，我一定會披上熱火的球衣，如果不打算繼續打下去的話，我會住在邁阿密或其他地方。」魏德說道。

不過當被問到何時才能決定是否要繼續打球時，魏德倒是老神在在地表示這並不著急。

魏德說：「時機成熟時，我就會作出決定，現在又不是說我們必須馬上坐下來在7月8號前談好一份一億的合同，所以放輕鬆，我們有得是時間。」

而CBA想追求「閃電俠」的計劃確定失敗，多數中國網友都表示了對魏德的祝福，不過仍有部分中國網友崩潰，認為「他（魏德）現在的能力根本打不了CBA」、「來了肯定被裁」，也有網友建議「最好先別把話說死，不然之後想來都來不了！」

魏德。（資料照，美聯社）