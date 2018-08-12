MLB》打電動？史詩級長傳321英呎助殺 網友全驚呼（影音）

2018/08/12 12:55

〔體育中心／綜合報導〕運動家隊23歲外野手勞瑞安諾（Ramon Laureano）今天在對上天使隊的比賽傳出「史詩級」助殺，讓球整整飛了大半個球場、321英呎的距離，完美進到一壘手的手套，完成精彩的雙殺守備，大聯盟官網首頁大大讚揚：「這可能就是今年最佳傳球了」！

本場比賽3局下半，勞瑞安諾先是在左外野警戒區接殺阿普頓（Justin Upton）的飛球，再長傳到一壘，讓快馬加鞭回一壘的跑者楊恩（Eric Young Jr.）出局，這個play今天在大聯盟掀起風暴，網友無不驚艷，紛紛大呼：「這是在打電動嗎」、「太扯了」、「也傳太準了」。

本場比賽運動家隊最終以7比0擊敗天使。

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