MLB》打電動？史詩級長傳321英呎助殺 網友全驚呼（影音）

〔體育中心/綜合報導〕運動家隊23歲外野手勞瑞安諾(Ramon Laureano)今天在對上天使隊的比賽傳出「史詩級」助殺,讓球整整飛了大半個球場、321英呎的距離,完美進到一壘手的手套,完成精彩的雙殺守備,大聯盟官網首頁大大讚揚:「這可能就是今年最佳傳球了」!

本場比賽3局下半,勞瑞安諾先是在左外野警戒區接殺阿普頓(Justin Upton)的飛球,再長傳到一壘,讓快馬加鞭回一壘的跑者楊恩(Eric Young Jr.)出局,這個play今天在大聯盟掀起風暴,網友無不驚艷,紛紛大呼:「這是在打電動嗎」、「太扯了」、「也傳太準了」。

請繼續往下閱讀...

本場比賽運動家隊最終以7比0擊敗天使。

That catch? Very nice.



But that throw!? @Athletics youngster Ramón Laureano corrals the catch and then fires a perfect 321-foot throw to 1B for an UNBELIEVABLE double play! pic.twitter.com/Me7efjWq7v