NBA 》喜歡76人 克勞佛德：誰不想要去費城

打滾聯盟18年的老將克勞佛德。（資料照，USA Today）

〔體育中心／綜合報導〕克勞佛德（Jamal Crawford）在休賽季選擇不執行跟灰狼隊的450萬美元球員選項。他認為成為自由球員，能幫他找到個更合適的去處，並且獲得比上賽季場均20分鐘更多的上場時間。

不過現在已到八月中旬，而克勞佛德仍在尋找新東家。曾經有傳言稱他與勇士隊要簽下底薪合約，不過跟其他謠言一樣都沒有實現

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日前克勞佛德在廣播節目上談到76人隊，克勞佛德讚揚了他們一番，同時說他可能很適合那裡。「如果能成為76人的一員那會非常榮幸，不過我想這還是得順其自然，但是誰不想在那裡比賽？」克勞佛德說道。

克勞佛德說：「我喜歡他們（76人）的城市。我喜歡他們對籃球的看法。我喜歡他們對籃球的了解跟熱情。我一直很喜歡總教練布朗（Brett Brown），多年來我一直是他的粉絲。他一直以來只需要人才，現在他擁有很多。」

瑞迪克與克勞佛德曾在快艇隊共事過。（資料照，美聯社）

「我喜歡西蒙斯（Ben Simmons）的比賽，我愛Jojo（Joel Embiid），他們都是我最喜歡的聯盟球員之一。Markelle（Markelle Fultz）就像我小弟。我們也時常聊天。瑞迪克（JJ Redick）是我的兄弟，我們一直經歷過很多戰役，所以費城有很多我喜歡的事物。」

高齡38歲的克勞佛德上季在灰狼隊場均可以得10.3分、傳出2.3次助攻。不過上場時間也是新人年除外生涯新低。