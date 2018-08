足球》驚！日本國腳本田圭佑 接任柬埔寨國家隊主帥兼領隊

本田圭佑(左2)將掌柬埔寨國家隊兵符。(取自柬埔寨足協官網)

〔體育中心/綜合報導〕新球季一心要三用!日本32歲國腳本田圭佑日前才正式確定與下季將效力澳洲超級聯賽墨爾本勝利隊,今天突然出席柬埔寨足協的記者會,宣布自己將會接下柬埔寨國家隊的新教頭和總管,拋出震撼彈引發熱議。

生涯在世界盃累積4個進球,成為亞洲球員之最的本田圭佑,儘管年紀超過而立之年,不過上周才以年薪約290萬美元(約8845萬元台幣),下一紙不錯合約,加盟澳洲超級聯賽,不過今天柬埔寨足協開記者會時,卻突然宣布本田圭佑將擔任國家隊的主帥並兼任總管,也馬上引發外界熱議。

請繼續往下閱讀...

當地媒體和日媒也指出,由於本田圭佑並沒有教練執照,所以將以球隊的總經理身分上任,但也會進行球員指導,不過由於仍有澳職球員身份,因此只能在國際足協賽期,才能親赴柬埔寨,面對面指導球員。

不過日媒《SoccerKing》報導指出,本田在澳洲期間,每星期都會跟柬埔寨國家隊教練團進行視訊會議,來討論訓練內容和進度。而本田與柬埔寨其實甚有淵源,早在2016年他就曾收購當地乙組球隊Soltilo Angkor FC。

本田圭佑(左)會透過視訊,取得球隊訓練的狀況。(取自柬埔寨足協官網)

而柬埔寨國家隊目前世界排名166,在剛結束的2019亞洲盃外圍賽中,他們與約旦、越南及阿富汗同被分於C組,最終6戰只拿下1勝,在小組賽吊車尾出局,而本田教練上任後的首個任務,應該會是在今年11月將舉行的東南亞錦標賽。

I’m in Cambodia. Cambodia is one of a great country in Asia. I will visit local places. pic.twitter.com/ZR8FILyjxn