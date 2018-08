籃球》NBA打槍不放行 克拉克森無緣亞運披國家隊戰袍

騎士球星克拉克森(中)。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕雅加達亞運將於8月18日開幕,上個月底才宣布將退出的菲律賓男籃,上周又改變主意還是會派隊參賽,不過菲律賓原希望能徵召騎士隊球星克拉克森(Jordan Clarkson),今卻遭NBA聯盟打槍,無緣在亞運披上國家隊戰袍。

菲律賓籃協日前將NBA球星克拉克森列入亞運18人名單,不過今年26歲的克拉克森這次雖獲得母隊騎士隊放行,但NBA發言人法蘭克(Tim Frank)今天在ABS-CBN Sports推特的聲明中指出,NBA與國際籃球總會(FIBA)有協議,允許球員參加奧運會、世界盃籃球賽、洲際籃球賽和相關資格賽,但亞運並不是以上競賽之一。

而此篇聲名一出,也馬上引來菲國網友不滿,質疑為何同樣是NBA球員,周琦就可以代表中國隊參加亞運,克拉克森就不可以。

而母親為菲律賓人克拉克森,先前他也曾表態想為菲律賓出征國際賽,2015年曾隨隊來台參與瓊斯盃,但當時尚未取得歸化球員資格,無緣代表菲國參戰。而他上季從湖人轉戰騎士,繳出場均13.9分、2.7助攻、2.7籃板,幫助球隊一路挺進總冠軍戰

Jordan Clarkson not allowed to represent PH in #AsianGames, says NBA https://t.co/qvX7K6YoiU pic.twitter.com/dPjA1s9jFh