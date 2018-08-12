籃球》NBA打槍不放行 克拉克森無緣亞運披國家隊戰袍

2018/08/12 15:09

騎士球星克拉克森（中）。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕雅加達亞運將於8月18日開幕，上個月底才宣布將退出的菲律賓男籃，上周又改變主意還是會派隊參賽，不過菲律賓原希望能徵召騎士隊球星克拉克森（Jordan Clarkson），今卻遭NBA聯盟打槍，無緣在亞運披上國家隊戰袍。

菲律賓籃協日前將NBA球星克拉克森列入亞運18人名單，不過今年26歲的克拉克森這次雖獲得母隊騎士隊放行，但NBA發言人法蘭克（Tim Frank）今天在ABS-CBN Sports推特的聲明中指出，NBA與國際籃球總會（FIBA）有協議，允許球員參加奧運會、世界盃籃球賽、洲際籃球賽和相關資格賽，但亞運並不是以上競賽之一。

而此篇聲名一出，也馬上引來菲國網友不滿，質疑為何同樣是NBA球員，周琦就可以代表中國隊參加亞運，克拉克森就不可以。

而母親為菲律賓人克拉克森，先前他也曾表態想為菲律賓出征國際賽，2015年曾隨隊來台參與瓊斯盃，但當時尚未取得歸化球員資格，無緣代表菲國參戰。而他上季從湖人轉戰騎士，繳出場均13.9分、2.7助攻、2.7籃板，幫助球隊一路挺進總冠軍戰

相關關鍵字： 籃球 NBA 亞運 雅加達亞運

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

推薦新聞
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2018 The Liberty Times. All Rights Reserved.