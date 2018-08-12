中職Live》統一攻勢不斷 3：1領先富邦

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 統一 1 0 2 0 3 6 0 富邦 0 0 1 1 6 0

第四局

4上，統一三上三下。

第三局

3上，首名打者吳桀睿和郭阜林連續敲安，但下一棒的鄧志偉擊出內野飛球遭到接殺，陳鏞基獲四壞保送，林煜清控球不穩，高國慶在滿壘時獲四壞送回跑者，羅國龍擊出中外野的高飛犧牲打，陳重羽擊出飛球遭接殺。

3下，富邦靠著接連的3支安打攻占滿壘，蔣智賢高飛犧牲打打回一分，但接下來並未能延續攻勢。

請繼續往下閱讀...

第二局

2上，陳重羽在一人出局敲安，黃恩賜擊出飛球遭到接殺，唐肇廷的飛球被富邦野手美技接殺。

2下，首名打者林益全敲安，高孝儀也補上一支安打攻占壘包，但林宥穎擊出雙殺打讓富邦再度無攻而返。

第一局

1上，唐肇廷、吳桀睿接連敲安，不過林煜清穩住陣腳，連飆2K，包括昨天6支6的鄧志偉，陳鏞基擊出德州安打打回1分，高國慶擊出飛球遭到接殺，結束首局攻勢。

1下，開路先鋒張正偉敲安，胡金龍獲四壞保送，攻占一、二壘，不過蔣智賢在一人出局時擊出雙殺打。

先發打序