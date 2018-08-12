中職Live》統一攻勢不斷 3：1領先富邦

2018/08/12 18:32

 

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富邦

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第四局

4上，統一三上三下。

第三局

3上，首名打者吳桀睿和郭阜林連續敲安，但下一棒的鄧志偉擊出內野飛球遭到接殺，陳鏞基獲四壞保送，林煜清控球不穩，高國慶在滿壘時獲四壞送回跑者，羅國龍擊出中外野的高飛犧牲打，陳重羽擊出飛球遭接殺。

3下，富邦靠著接連的3支安打攻占滿壘，蔣智賢高飛犧牲打打回一分，但接下來並未能延續攻勢。

第二局

2上，陳重羽在一人出局敲安，黃恩賜擊出飛球遭到接殺，唐肇廷的飛球被富邦野手美技接殺。

2下，首名打者林益全敲安，高孝儀也補上一支安打攻占壘包，但林宥穎擊出雙殺打讓富邦再度無攻而返。

第一局

1上，唐肇廷、吳桀睿接連敲安，不過林煜清穩住陣腳，連飆2K，包括昨天6支6的鄧志偉，陳鏞基擊出德州安打打回1分，高國慶擊出飛球遭到接殺，結束首局攻勢。

1下，開路先鋒張正偉敲安，胡金龍獲四壞保送，攻占一、二壘，不過蔣智賢在一人出局時擊出雙殺打。

先發打序

統一獅

棒次

富邦悍將

唐肇廷  RF

1

張正偉  RF

吳桀睿  2B

2

于孟馗  SS

郭阜林  LF

3

胡金龍  DH

鄧志偉  1B

4

蔣智賢  3B

陳鏞基  3B

5

林益全 1B

高國慶  DH

6

林哲瑄  CF

羅國龍  CF

7

高孝儀  LF

陳重羽  C

8

林宥穎  C

黃恩賜  SS

9

林威廷  2B

施子謙

先發投手

林煜清

 

相關關鍵字： 中職 棒球

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