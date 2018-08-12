中職Live》統一攻勢不斷 3：1領先富邦

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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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R
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H
|
E
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統一
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1
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0
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2
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0
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3
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6
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0
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富邦
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0
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0
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1
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|
|
|
1
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6
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0
第四局
4上，統一三上三下。
第三局
3上，首名打者吳桀睿和郭阜林連續敲安，但下一棒的鄧志偉擊出內野飛球遭到接殺，陳鏞基獲四壞保送，林煜清控球不穩，高國慶在滿壘時獲四壞送回跑者，羅國龍擊出中外野的高飛犧牲打，陳重羽擊出飛球遭接殺。
3下，富邦靠著接連的3支安打攻占滿壘，蔣智賢高飛犧牲打打回一分，但接下來並未能延續攻勢。
請繼續往下閱讀...
第二局
2上，陳重羽在一人出局敲安，黃恩賜擊出飛球遭到接殺，唐肇廷的飛球被富邦野手美技接殺。
2下，首名打者林益全敲安，高孝儀也補上一支安打攻占壘包，但林宥穎擊出雙殺打讓富邦再度無攻而返。
第一局
1上，唐肇廷、吳桀睿接連敲安，不過林煜清穩住陣腳，連飆2K，包括昨天6支6的鄧志偉，陳鏞基擊出德州安打打回1分，高國慶擊出飛球遭到接殺，結束首局攻勢。
1下，開路先鋒張正偉敲安，胡金龍獲四壞保送，攻占一、二壘，不過蔣智賢在一人出局時擊出雙殺打。
先發打序
|
統一獅
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棒次
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富邦悍將
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唐肇廷 RF
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1
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張正偉 RF
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吳桀睿 2B
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2
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于孟馗 SS
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郭阜林 LF
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3
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胡金龍 DH
|
鄧志偉 1B
|
4
|
蔣智賢 3B
|
陳鏞基 3B
|
5
|
林益全 1B
|
高國慶 DH
|
6
|
林哲瑄 CF
|
羅國龍 CF
|
7
|
高孝儀 LF
|
陳重羽 C
|
8
|
林宥穎 C
|
黃恩賜 SS
|
9
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林威廷 2B
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施子謙
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先發投手
|
林煜清