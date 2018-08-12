中職Live》林書逸適時安打追平 桃猿 1：1 兄弟

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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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R
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H
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E
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桃猿
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0
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0
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0
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1
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0
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0
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兄弟
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0
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0
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1
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5
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0
第四局
4局下，陳子豪、彭政閔連續安打，兄弟換代打林書逸，張志豪疑似受傷退場。林書逸敲帶有1分打點安打，兄弟攻占一、二壘。詹子賢敲雙殺打，周思齊敲滾地球出局，兄弟留下三壘殘壘。
林書逸上場代張志豪代打即建功。一分打點安打追平猿。（記者廖耀東攝）
林書逸上場代張志豪代打即建功。一分打點安打追平猿。（記者廖耀東攝）
陳子豪回來得分。（記者廖耀東攝）
詹子賢擊出雙殺打。（記者廖耀東攝）
詹子賢擊出雙殺打。（記者廖耀東攝）
4局上，郭嚴文獲得保送後，朱育賢擊出中外野深遠飛球，兄弟中外野手張志豪跳接沒接到，形成長打，一壘跑者回來得分，不過朱育賢在二、三壘間被夾殺出局。
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桃猿打者朱育賢。（記者廖耀東攝）
兄弟中外野手張志豪跳起來接深遠飛球，疑似腳不適，之後下場休息。（記者廖耀東攝）
兄弟中外野手張志豪跳起來接深遠飛球，疑似腳不適，之後下場休息。（記者廖耀東攝）
兄弟中外野手張志豪跳起來接深遠飛球，疑似腳不適，之後下場休息。（記者廖耀東攝）
朱育賢1分打點安打，之後在二、三壘間遭夾殺出局。（記者廖耀東攝）
朱育賢1分打點安打，之後在二、三壘間遭夾殺出局。（記者廖耀東攝）
第二局
2局下，兄弟2局下一度2出局攻占一、三壘，林智勝敲一壘滾地球遭到觸殺，兄弟留下殘壘。
賽前
中信兄弟在洲際主場與Lamigo桃猿的三連戰最後一場，兄弟推出洋投萊福力，力圖止敗。萊福力本季戰績3勝5敗防禦率4.41。
猿隊則是由王溢正先發，他本季戰績5勝6敗防禦率4.12，對戰兄弟的防禦率是偏高的5.03。
桃猿先發投手王溢正。（記者廖耀東攝）
兄弟先發洋投萊福力。（記者廖耀東攝）
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Lamigo桃猿
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棒次
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中信兄弟
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藍寅倫 LF
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1
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王威晨 2B
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詹智堯 RF
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2
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陳江和 SS
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王柏融 CF
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3
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陳子豪 RF
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林泓育 DH
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4
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彭政閔 1B
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郭嚴文 2B
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5
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張志豪 CF
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朱育賢 1B
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6
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詹子賢 LF
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郭永維 SS
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7
|
周思齊 DH
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梁家榮 3B
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8
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林智勝 3B
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嚴宏鈞 C
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9
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黃鈞聲 C
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王溢正
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先發
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萊福力