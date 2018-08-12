中職Live》林書逸適時安打追平 桃猿 1：1 兄弟

2018/08/12 18:40

 

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桃猿

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兄弟

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第四局

4局下，陳子豪、彭政閔連續安打，兄弟換代打林書逸，張志豪疑似受傷退場。林書逸敲帶有1分打點安打，兄弟攻占一、二壘。詹子賢敲雙殺打，周思齊敲滾地球出局，兄弟留下三壘殘壘。

林書逸上場代張志豪代打即建功。一分打點安打追平猿。（記者廖耀東攝）

林書逸上場代張志豪代打即建功。一分打點安打追平猿。（記者廖耀東攝）

陳子豪回來得分。（記者廖耀東攝）

詹子賢擊出雙殺打。（記者廖耀東攝）

詹子賢擊出雙殺打。（記者廖耀東攝）

4局上，郭嚴文獲得保送後，朱育賢擊出中外野深遠飛球，兄弟中外野手張志豪跳接沒接到，形成長打，一壘跑者回來得分，不過朱育賢在二、三壘間被夾殺出局。

桃猿打者朱育賢。（記者廖耀東攝）

兄弟中外野手張志豪跳起來接深遠飛球，疑似腳不適，之後下場休息。（記者廖耀東攝）

兄弟中外野手張志豪跳起來接深遠飛球，疑似腳不適，之後下場休息。（記者廖耀東攝）

兄弟中外野手張志豪跳起來接深遠飛球，疑似腳不適，之後下場休息。（記者廖耀東攝）

朱育賢1分打點安打，之後在二、三壘間遭夾殺出局。（記者廖耀東攝）

朱育賢1分打點安打，之後在二、三壘間遭夾殺出局。（記者廖耀東攝）

第二局

2局下，兄弟2局下一度2出局攻占一、三壘，林智勝敲一壘滾地球遭到觸殺，兄弟留下殘壘。

賽前

中信兄弟在洲際主場與Lamigo桃猿的三連戰最後一場，兄弟推出洋投萊福力，力圖止敗。萊福力本季戰績3勝5敗防禦率4.41。

猿隊則是由王溢正先發，他本季戰績5勝6敗防禦率4.12，對戰兄弟的防禦率是偏高的5.03。

桃猿先發投手王溢正。（記者廖耀東攝）

兄弟先發洋投萊福力。（記者廖耀東攝）

Lamigo桃猿

棒次

中信兄弟

藍寅倫  LF

1

王威晨  2B

詹智堯  RF

2

陳江和  SS

王柏融  CF

3

陳子豪  RF

林泓育  DH

4

彭政閔  1B

郭嚴文  2B

5

張志豪  CF

朱育賢  1B

6

詹子賢  LF

郭永維  SS

7

周思齊  DH

梁家榮  3B

8

林智勝  3B

嚴宏鈞  C

9

黃鈞聲  C

王溢正

先發

萊福力
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