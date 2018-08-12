中職》教頭「頭錘」主審 史總：在美恐遭禁賽一整季

富邦悍將總教練陳連宏（中）昨到上場抗議，頂撞主審江春緯（右），隨後被判出場。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕昨天新莊富邦悍將對統一獅之戰，富邦悍將總教練「鑼總」陳連宏因不服主審江春緯好壞球判決，「頭錘」頂撞主審，遭驅逐出場，今天中職聯盟公布懲處結果，陳連宏遭罰款六萬、禁賽三場，禁賽部分自8月12日起開始執行。

對於這項懲處，中信兄弟總教練史耐德並沒有表示意見，只說:「That's it?（就這樣?）」

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史耐德曾打過9季大聯盟，曾在小聯盟當過打擊教練，和美國獨立聯盟球隊擔任總教練，2016年在墨西哥聯盟擔任Perios de Puebla隊擔任總教練，並領軍奪冠，隔年來台到中信兄弟執教至今。

史耐德表示，過去在墨西哥聯盟，也曾看過像昨天總教練這樣嚴重的衝撞主審的事件，同樣是因抗議主審好球帶判決，當時忘記懲處內容，好像是該名教頭遭禁賽一個月。

至於美國職棒部分，史耐德說，「在美國，我不曾看過，如果在美國有這樣的舉動，除了遭驅逐出場，那位總教練很可能一整季遭禁賽，這是很嚴重的事情。」

中信兄弟總教練史耐德。（資料照，記者陳志曲攝）

富邦悍將總教練陳連宏（左）到上場抗議，頂撞主審江春緯（中），隨後被判出場。（資料照，記者陳志曲攝）