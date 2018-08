NBA》克利夫蘭太爛逼走詹皇？ 他這番言論被網友嗆爆

湯瑪斯直播時辱罵克利夫蘭遭砲轟。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕I.湯瑪斯(Isaiah Thomas)在騎士待不到一季就被交易至湖人,談到老東家時完全壓不住怒氣,直指克利夫蘭是個「爛地方」,儘管事後發文道歉,仍無法平息球迷怒火,網友留言灌爆I.湯瑪斯的推特。

I.湯瑪斯在直播談到騎士時說,「克利夫蘭是個爛地方,難怪詹姆斯(LeBron James)會再次離開。」此話一出後隨即招致眾人批評,I.湯瑪斯事後發文道歉,同時強調當時說的話是被斷章取義,「他們不會跟你表明一切的事,我在那句話之後立即澄清了自己的意思。」

請繼續往下閱讀...

I.湯瑪斯強調他並沒有「污辱」克利夫蘭的意思,但此番言論早已惹怒球迷,紛紛在他的道歉聲明下方留言,「不用再解釋了,騎士球迷也很討厭你」、「我真的看不起你」、「我們都知道你不是在開玩笑」、「我希望你能好好享受只能拿20勝的新球季」。

I.湯瑪斯2016-17年在塞爾提克打出MVP身價,出賽76場平均每場可以攻下28.9分、另有5.9助攻2.7籃板的成績,不過,帶傷的I.湯瑪斯被交易至騎士後,只出賽15場就被送至湖人,球季結束並未能續約留在洛城,以1年200萬美元底薪加盟金塊。

I apologize for my choice of words about Cleveland. I was on my live playing around. They don’t show you everything for a reason smh. Right after that I clarified what I said.... All love to everybody who had love for me in Cleveland.