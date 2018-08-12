中職》帶少棒出國比賽4天未閤眼 師母看到徐生明畫像哭了

徐生明遺孀謝榮瑤一看到賽前表演藝術家畫出「徐總」畫像的那一刻，激動地哭了。（記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／新北報導〕昨天才帶美濃少棒隊從韓國回來，徐生明遺孀謝榮瑤坦言已經4天未閤眼，因為全隊就有7位小朋友發燒，讓她忙得不可開交，但一看到賽前表演藝術家畫出「徐總」畫像的那一刻，她仍激動地哭了。

「我前兩天才夢到他，今年第2次而已。」謝榮瑤表示夢到徐總的次數變少了，還笑說：「他也該投胎了吧。」徐生明在5年前的8月24日過世，謝榮瑤很感激富邦悍將能延續過去義大犀牛的「徐總日」傳統，也期盼能將徐總精神繼續延續下去。

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為了培育美濃少棒，謝榮瑤日前才帶隊到韓國參加第一屆「報恩盃」比賽。只是全隊就有7個小朋友發高燒，讓她相當頭大，還好當地寄宿家庭的人很幫忙，也讓她很感動，「我已經4天沒閤眼了，所以現在有點腳軟。」

儘管夢到徐總的次數少了，但謝榮瑤看到賽前表演藝術家范學文畫出栩栩如生的徐總漆畫相，仍激動落淚。謝榮瑤帶著在「報恩盃」獲優秀球員獎的劉彥翔出席開球儀式，劉彥翔開出漂亮好球，也讓師母相當欣慰。

富邦悍將領隊蔡承儒對於徐總相當感佩，他也很佩服師母能繼續為徐總圓夢，並呼籲各界幫忙，「我知道師母每年為徐生明發展協會募款，是很辛苦的。」

徐生明遺孀謝榮瑤一看到賽前表演藝術家畫出「徐總」畫像的那一刻，激動地哭了。（記者林正堃攝）

小球員開球。（記者林正堃攝）

葉君璋（左起）、徐生明妻子謝榮瑤與悍將領隊蔡承儒一起現身悍將主場支持少棒運動。（記者林正堃攝）

葉君璋（左）、徐生明妻子謝榮瑤一起現身悍將主場支持少棒運動。（記者林正堃攝）