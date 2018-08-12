中職》潘威倫復健賽投2局、陳重廷猛打賞 統一二軍勝桃猿

統一先發投手潘威倫今天在屏東棒球場二軍比賽投球，此次投球是潘威倫春訓受傷來首度在比賽中登板投球。（記者黃志源攝）

〔體育中心／綜合報導〕今天統一與Lamigo在屏東園區球場交手，統一派出自從春訓受傷後都沒出賽的「嘟嘟」潘威倫，對陣桃猿先發投手葉家淇，統一靠著陳重廷單場5支3外加3打點的兇猛火力，統一以6：3擊敗桃猿。

桃猿前五局打完以3：2領先統一，不過，頂替先發投手的賴智桓及黃偉晟皆未能守住戰局，共被敲了3支安打，失掉4分，包括陳重廷七局上帶有2分打點的安打，終場統一就靠著這兩局的攻勢反咬桃猿，帶走勝利。

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統一本場先發投手潘威倫，因為傷勢初癒只先發了2局，被敲2支安打，因為野手失誤失掉2分非自責分，桃猿先發投手葉家淇今天表現優異，先發6局被敲3支安打，失2分都是自責分，送出8張老K，可惜後援投手未能守住領先，此戰無關勝敗，賴智桓1局被敲2安失3分承擔敗投。

統一選手賽前熱身。（記者黃志源攝）

Lamigo選手賽前熱身。（記者黃志源攝）

無緣在中職登板投球的Lamigo新洋捍力克目前仍Lamigo在二軍，不少Lamigo球迷要求合影索簽名。（記者黃志源攝）

統一先發投手潘威倫今天在屏東棒球場二軍比賽投球，此次投球是潘威倫春訓受傷來首度在比賽中登板投球。（記者黃志源攝）

Lamigo二軍先發投手葉家淇。（記者黃志源攝）

方昶詠在３局上擊出陽春砲。（記者黃志源攝

黃敬瑋在２局下犧牲觸擊，形成１分打點內野一壘安打。（記者黃志源攝）

鍾承祐在４局下擊出 １分打點二壘安打。（記者黃志源攝）

統一二軍陳重廷在７局上擊出２分打點一壘安打。（記者黃志源攝）

統一二軍勝Lamigo二軍。（記者黃志源攝）