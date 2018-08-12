棒球》亞洲少棒賽13日開打 台灣隊首戰強碰日本

台灣隊在13日預賽就要首戰A組的日本。（棒協提供）

〔體育中心／綜合報導〕「2018 第十屆BFA亞洲盃少棒錦標賽（10th BFA U12 Baseball Championship）」於明天（8/13）起在臺北市青年公園、新生公園棒球場同步開打，來自亞洲各地以及地主台灣隊等8支國家代表隊，將在為期7天的賽期中競逐亞洲少棒最高榮耀。

台灣隊於2002至2010年締造連5冠的優異成績，2014年也奪下第6次冠軍，為亞洲少棒錦標賽史上最多冠，台灣隊在13日預賽就要首戰A組的日本隊，同組尚有印尼、斯里蘭卡共同較勁，B組則有韓國、香港、印度、巴基斯坦。

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主辦單位亞洲棒球總會今天在開賽記者會中揭開賽事標語：「別小看我！Don’t take me lightly」，並且讓8支國家代表隊隊長展示所屬球隊的旗幟、用各自的母語大聲喊出「別小看我」，展現出求勝企圖心。

主辦城市臺北市政府也因BFA U12亞洲少棒錦標賽首次在臺灣舉辦，精心準備了台灣道地特產牛軋糖以及鳳梨酥贈予各隊，歡迎各隊蒞臨臺北市參與本次重要且歡樂的賽事，並藉此預祝各隊都能有精彩表現。

2018 第十屆BFA亞洲盃少棒錦標賽採用「超級循環賽」賽制，預賽各隊先與同組隊伍對戰一輪後，複賽再按照分組排名跨組對戰，並依據總排名決定四強決賽隊伍。

大會休兵日為8/16，自8/13至8/19止共7天賽程皆為免費入場。

來自亞洲各地以及地主台灣隊等8支國家代表隊，將在為期7天的賽期中競逐亞洲少棒最高榮耀。（棒協提供）

