MLB》殷仔凌晨1點主場對大都會「雷神」 搶本季第5勝

陳偉殷主場迎戰大都會挑戰2連勝、同時是本季第5勝。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕「主場王」陳偉殷台灣時間13日凌晨1點10分將先發出戰大都會，力拚本季第5勝，同時是大聯盟生涯的第58勝，挑戰獨居現役大聯盟亞洲勝投榜第3名，大都會則派出強投「雷神」辛德加德（Noah Syndergaard）應戰。

陳偉殷上一次先發是在7日對上紅雀，先發5.2局僅被敲1支安打、無失分拿下勝投，本季陳偉殷主場防禦率相當高水準的1.94，美媒還因此給了他一個「主場陳（Home Chen）」的封號。

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馬林魚本週在主場與大都會進行3連戰，前2戰拿下1勝1敗，陳偉殷第3戰掛帥先發，雖然本季主場表現優異，生涯對戰大都會拿下2勝、自責分率為4.5，不過，大都會先發投手辛德加德的成績更勝一籌，6次對戰收下4勝0敗，防禦率還是相當高水準的1.62。

陳偉殷對大都會一戰除了要挑戰本季首次2連勝，此外，還要力拚大聯盟生涯第58勝，目前陳偉殷與達比修有同以57勝並列亞洲第7、現役第3位的投手。

陳偉殷本季出賽18場，拿到4勝8敗、防禦率5.48，而辛德加德則是15場出賽收獲7勝2敗、自責分率為3.17，兩人都要挑戰個人的2連勝。





大都會「雷神」辛德加德。（資料照，美聯社）