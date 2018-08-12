中職》看好施子謙當本土勝投王 蔗總鐵口：15、16勝有機會

施子謙在統一拿下勝利後，激動高喊。（記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／新北報導〕統一獅施子謙今天拿下本季第10勝，不但並列聯盟勝投王，更獲「蔗總」黃甘霖看好能成為今年本土勝投王。

「我想他的身體和心理如果沒什麼問題，可以拿到15至16勝。」統一獅以13：7擊敗富邦悍將後，蔗總也給予拿下第10勝的施子謙高度評價，認為他的心理素質很好，實在不像2年級生。

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統一獅目前戰績高居第1，最近4場得分都突破10分，更創下聯盟紀錄。蔗總認為這是因為全隊對於下半季的目標一致，就是要拿到下半季冠軍，贏球心相當強烈，也肯定打擊教練劉育辰的功勞。

打線發揮，也幫了今晚先發投手施子謙大忙。施子謙投5局就被敲11支安打失2分，其實內容並不算特別出色，他自己也說，或許是早上下了大雨，狀況不是很好，但好在打線有發揮，也讓他拿下這一勝。

上一位本土勝投王是2014年的鄭凱文，蔗總則看好施子謙今年很有機會，還評估他有15到16勝的身手。施子謙本人則表示順其自然，球隊贏球才是最重要的事。

施子謙拿下本季第10勝。（記者林正堃攝）

施子謙拿下本季第10勝。（記者林正堃攝）

統一獅球員與施子謙道賀拿下本季第10勝。（記者林正堃攝）