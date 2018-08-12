籃球》天王盃三對三「小甜心」三連后 許智超之子大專社會組殿軍

SBL退役名將許智超父親許丕謀（左起）特地替孫子許祐瑋加油，展現祖孫情。（大會提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕「2018摩曼頓天王盃三對三籃球賽」全國總決戰於台大體育館圓滿落幕。北、中、南預賽共803支隊伍、逾2000位球員歷經預賽考驗，三區共25支隊伍進入總決賽，前國手名將許智超之子許祐瑋拿到大專社會組殿軍；「小甜心」則再次奪冠並首創女子組三連后。

本屆榮獲天王盃冠軍隊伍，包括國中組「真的不夠粗」、高中組「喬丹不會飛」、女子組「小甜心」與大專社會組「小土愛生氣」，大會共發出市價18萬台幣好禮給各組前4強。目前美國就讀Lee Acdemy高中的許祐瑋，暑假回台期間與國中死黨報名天王盃賽事，所屬的「皮膜敷面膜」隊也闖入大專社會組季軍賽，可惜最終落惜敗僅獲殿軍，「爸爸早上有傳訊息替我加油。」許祐瑋返美將繼續爭取NCAA美國大學男籃獎學金機會，至於他的爺爺許丕謀，也特地在場邊替寶貝孫子加油打氣，許家祖孫三代都是籃球人，場面相當溫馨。

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女子組爭后對決精采，二連霸的北區超強隊伍「小甜心」對決上屆季軍勁旅「肚子大大」，雙方各大賽事中經常碰面，場下也是互相認識的朋友，但上場全力拚冠，「小甜心」三人展現配合多年的默契與技巧，最終8：4順利連莊，這群娘子軍賽後表示，明年還要再次參賽爭取連霸。

2018摩曼頓天王盃三對三各組別冠軍出爐留下完美句點。（大會提供）

女子組「小甜心」（右）決賽順利擊敗「肚子大大」，成為首支三連霸球隊。（大會提供）