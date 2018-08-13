陳偉殷挨兩轟 馬林魚暫以3比4落後大都會

〔中央社〕台灣旅美左投陳偉殷今天下午於馬林魚主場先發、迎戰來訪的紐約大都會，6局結束，馬林魚暫以3：4落後，陳偉殷本季的第5勝，還得再等等。

馬林魚7局上換上中繼投手耶南德茲（Elieser Hernandez）接替陳偉殷，截至發稿，陳偉殷暫為敗投候選人。

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這場比賽是馬林魚對大都會三連戰系列賽的最後一場比賽，兩隊在前2場各取得1勝，而陳偉殷今天先發表現其實不差，只可惜隊友打擊不連貫，馬林魚得分效率不如大都會。

馬林魚6局結束以7支安打數、對大都會的4支，安打數還較大都會多，但大都會打者掌握陳偉殷的失投球，分別在2局上及6局上敲出兩分及陽春全壘打，6局結束，大都會暫時以4比3領先馬林魚。

大都會1局上半先馳得點，而馬林魚在1局下也還以顏色追平比數，不過，陳偉殷2局上遇到亂流，先是大都會的包蒂斯塔（Jose Bautista）靠失誤上壘後，包蒂斯塔還盜上二壘，馬林魚挑戰二壘審的判決未果，陳偉殷隨後面對雷耶斯（Jose Reyes）被敲出2分砲。

6局上，陳偉殷面對康佛托（Michael Conforto），遭康佛托敲出右外野方向陽春全壘打。

陳偉殷今天主投6局，總用球數108球、是他今年球季傷癒復出以來新高，其中有69球好球、39球壞球，送出6次三振、2次保送、被敲出4支安打，其中兩支是全壘打。（編輯：嚴思祺）