MLB》馬林魚不敵大都會 陳偉殷繳優質先發仍吞敗

陳偉殷繳出優質先發，卻仍吞敗。（法新社）

〔記者徐正揚／綜合報導〕陳偉殷今天凌晨先發對大都會，用108球是他本季單場新高，投6局被擊出4支安打失4分，雖然責失2分仍是優質先發，卻被2發全壘打轟掉3分套牢，馬林魚以3：4不敵大都會，他也吞下生涯單季次多的第9敗。

陳偉殷一開賽就投出保送，被大都會靠盜壘、高飛犧牲打先馳得點，2局上2出局後，一記紅中速球被雷耶斯逮到，被擊出的第1支安打就是2分彈，讓大都會拿回領先，第3到5局雖都讓首名打者上壘，但都能把場面控制住。

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陳偉殷投完5局用91球，但馬林魚昨天打到11局，牛棚8位投手燒掉7位，5局下率先打擊沒被換代打，續投第6局卻被康佛托轟出陽春彈；他連續6場在主場投到第6局，繼7月25日對勇士用101球後再次單場用球數破百，飆出本季單場次多的6次三振。

馬林魚1局下先以2安加盜壘扳平比數，4局下再以3安搶回1分，6局下又以保送、盜壘加安打攻下第3分，全場只有2個半局3上3下，擊出10支安打是大都會的2倍，但都是一壘安打，得分效益不如大都會有2發全壘打。

辛德加德用101球投7局，飆出7次三振，被擊出7支安打失3分，拿下本季第8勝。

陳偉殷。（美聯社）