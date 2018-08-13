MLB》守護神連4天救援成功 水手4連戰橫掃太空人（影音）

〔體育中心／綜合報導〕連續17年未能闖進季後賽的水手，在客場面對太空人4連戰的系列賽，展現搶進季後賽的強烈企圖心，前三戰皆取得勝利的狀況，今天最後一場對戰，在延長賽靠著串連安打，以及守護神狄亞茲（Edwin Diaz）登板關門，最終以4：3橫掃太空人。

救援王狄亞茲。（美聯社）

雖然根據《SportsLine》網站的計算，水手隊目前僅有30％的機會打進季後賽，不過眾將的好表現，準備狠狠打臉這些不看好他們的「數據」，面對同分區的龍頭太空人，今天水手在前面8局還以1分落後，在第9局靠著希利（Ryon Healy）的陽春彈續命，延長賽再依靠高登（Dee Gordon）、海尼格（Mitch Haniger）的安打攻下超前分。

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10局下半守護神狄亞茲連4天上場關門，卻絲毫不顯疲憊，雖被打出1支安打，不過送出兩次三振，對戰太空人四連戰，狄亞茲共投了4局，只因為1支陽春砲失掉1分，送出了9次三振，沒有任何保送，防禦率降到1.98，收下第46次救援成功，有望追逐K-Rod在2008年創下的單季62次救援成功紀錄。

水手先發投手拉米瑞茲（Erasmo Ramirez）表現優異，主投5局，被敲3安，沒有失掉分數，帶著領先下場，遺憾在第8局遭道逆轉，與勝投無緣。太空人塞揚投手「大鬍子」凱可（Dallas Keuchel）今天先發7局，挨了7支安打，只失2分，防禦率降到3.43。

水手目前在外卡排行排名第3，目前落後給同樣在美聯西區的運動家1.5場的勝差。