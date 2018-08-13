MLB 》塞爾爽虐金鶯12K 休瓦特直呼不公平（影音）

紅襪王牌塞爾傷癒歸隊。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪金鶯四連戰今進行最後一場，靠著王牌投手塞爾（Chris Sale）的出色發揮和牛棚協力守成之下，紅襪隊以4：1打敗對手，完成了系列戰的橫掃。

塞爾今天只投五局，只被一支安打上過壘包，整場投出12次三振沒有任何保送，還有數球飆到時速99英里。塞爾也是自1913年以來第一個能在連續7場先發中自責分率低於0.2的紅襪投手。

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談到傷癒歸隊，塞爾表示：「我只是做我該做的，這是我的工作。繼續待在傷兵名單中可不有趣，我不是喜歡在一旁看球的粉絲。」

賽前紅襪總教練柯拉（Alex Cora）給塞爾設定的用球數是75球，而他這場只用了68球。「我很想要讓塞爾繼續在場上繼續投，不過我們必須像整季以來一般的遵守紀律。」，柯拉說。

紅襪隊在一局上半就靠者近況皮爾斯（Steve Pearce）敲出陽春彈，至此開始到終場都沒有再落後過。第九局再靠著布雷德利（Jackie Bradley Jr.）和貝茲（Mookie Betts）安打串聯增添保險分。最後由守護神金布瑞（Craig Kimbrel）收下比賽勝利。

這場比賽紅襪共5任牛棚投手投4局只失1分，也讓柯拉相當滿意。「牛棚表現太棒了，我們每晚都得拿到27個出局，你必須給與他們肯定。我們贏了一場硬仗，雙重賽也拿下二連勝。大家都很高興明天是休兵日。」，柯拉說。

被問到今天塞爾的表現如何，金鶯總教練休瓦特（Buck Showalterr）僅表示：「這太不公平了。」

休瓦特。（資料照，美聯社）